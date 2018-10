Erfolgreiche Abnahme: gigantische Rohrbiegemaschine von Schwarze-Robitec auf dem Weg in die USA / Schwarze-Robitec zeigt einzigartige Anlage auf der Fabtech (FOTO)

Köln (ots) -Die größte vollelektrische Multiradius-Rohrbiegemaschine mitTransport-Boost-Technik geht auf Reisen: Im Produktionswerk vonSchwarze-Robitec wurde die CNC 220 E TB MR jetzt erfolgreichabgenommen und für den Transport zu ihrem Einsatzort verpackt. Vorder endgültigen Auslieferung an einen US-amerikanischen Kunden ausder Automobilindustrie präsentiert Schwarze-Robitec die in ihrerLeistungskapazität einzigartige CNC-Rohrbiegemaschine auf der Fabtechin Atlanta. Am Messestand C 10814 zeigt das deutscheTraditionsunternehmen, wie sich mit der gigantischen Maschine selbstkomplexe Rohrgeometrien schnell, flexibel, präzise und effizientfertigen lassen.Schwarze-Robitec hat die maßgeschneiderte Rohrbiegemaschine CNC220 E TB MR für einen amerikanischen Kunden aus derAutomobilindustrie entwickelt. Gefordert waren kurze Taktzeiten,höchste Geschwindigkeiten sowie hohe Präzision und größtmöglicheFlexibilität. Auf der Fabtech in Atlanta präsentiert der Spezialistfür Rohrbiegemaschinen nun das Ergebnis: eine hinsichtlich Dimensionund Kapazität einzigartige Maschine, mit der sich eine besondersgroße Bandbreite an unterschiedlichen Rohr- und Profilabmessungenbiegen lässt. So liegt die maximale Biegekapazität bei einemRohrdurchmesser von bis zu 203 Millimetern. Dabei verarbeitet die CNC220 E TB MR Rohraufzugslängen von bis zu vier Metern. Eine vertikalverfahrbare Gleitschiene fährt individuell auf die gerade benötigteBiegeebene. Dadurch lassen sich die Biegekräfte ideal dosieren, umimmer den optimalen Anpressdruck auf das zu biegende Rohr zu bringen.Die Mehrebenentechnik sorgt in Kombination mit individuellanpassbaren Werkzeugen für ein schnelles und präzises Umformen vonRohren mit sehr kurzen Längen zwischen den einzelnen Biegungen.Komplexe Rohrgeometrien schnell und präzise fertigenZu den schnellen Taktzeiten der High-Performance-Serie trägt auchdie eingesetzte NxG-Steuerung bei: Anwender erreichen durch dieZeit-, Wege- und Geschwindigkeitsoptimierung aller CNC-Achsen eineReduzierung der Produktionszeit um bis zu 35 Prozent. Da dieenergieeffiziente CNC 220 E TB MR - wie alle Rohrbiegemaschinen vonSchwarze-Robitec - standardmäßig mit einer Biegeschablonen-Rückholungausgestattet ist, lassen sich Biegeschablone und Schwenkarm separatverfahren. Dies ermöglicht es Anwendern, ohne aufwendiges Freifahrendes Rohres sehr komplexe Rohrgeometrien herzustellen.Schwarze-Robitec hat auch die CNC 220 E TB MR bereits bestens aufkünftige Anforderungen im Kontext von Industrie 4.0 vorbereitet. Soist unter anderem die intelligente Fernwartungslösung desMaschinenbauers in die gigantische Maschine integriert.Weitere Informationen und eine ausführliche Beratung erhalteninteressierte Besucher auf der Fabtech am Messestand 10814 in Halle Coder im Internet unter https://www.schwarze-robitec.com.Pressekontakt:Marion Ziegler - additiv pr GmbH & Co. KGPressearbeit für Logistik, Stahl, Industriegüter und ITHerzog-Adolf-Straße 3 - 56410 MontabaurTelefon: 02602-950 99-14 - Fax: 02602-950 99-17E-Mail: mz@additiv-pr.de - Internet: www.additiv-pr.deOriginal-Content von: Schwarze-Robitec, übermittelt durch news aktuell