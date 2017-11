Erfolgreiche 22. Sitzung der UNWTO-Generalversammlung in Chengdu, Provinz Sichuan, China

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die 22. Sitzung derGeneralversammlung der Welttourismusorganisation der VereintenNationen (UNWTO) fand vom 11. bis 16. September 2017 in Chengdu, derHauptstadt der Provinz Sichuan in China statt. Unter den 1.000Teilnehmern aus den weltweit 130 UN-Mitgliedsstaaten befanden auchmehr als 70 offizielle Vertreter auf Ministerialebene. Durch dieVeranstaltung war die weltweite Aufmerksamkeit der gesamten globalenTourismusbranche einmal mehr auf die Gastgeberstadt Chengdu und dieProvinz Sichuan gerichtet.Bei der Veranstaltung wurden verschiedene einzigartigeSpezialitäten aus Sichuan präsentiert, darunter eine Auswahlbesonderer Tees und Stickereien sowie Proben der weltberühmtenkulinarischen Spezialitäten, die die Bewunderung derTourismusvertreter, die aus aller Welt zu dieser Veranstaltunggekommen waren, auf sich zogen. Nach einer Tour zu verschiedenenbekannten Touristenattraktionen der Provinz, darunter derForschungsstation von Chengdu zur Zucht von Riesenpandas undDujiangyan, waren die Teilnehmer vom Tourismusangebot in Sichuanbeeindruckt.Sichuan ist nicht nur der Austragungsort derUNWTO-Generalversammlung, sondern auch der Gründungsort der WorldTourism Alliance. Um die Provinz noch besser als Reiseziel zubewerben, organisierte die Stadtverwaltung von Chengdu eineWerbeveranstaltung für Tourismus und Investitionen, bei der einRegierungsvertreter vor globalen Tourismusvertretern einen Vortrag zuden aktuellsten Entwicklungstrends und dem Wachstumspotential desTourismussektors der Stadt hielt. Die Regierung hat insgesamt 120High-End-Tourismusprojekte auf den Weg gebracht, für die insgesamtetwa 685,3 Milliarden Yuan (ca. 102,7 Milliarden USD) eingeworbenwurden. Die Verträge für sechs der Hauptprojekte mit einem Gesamtwertvon 61 Milliarden Yuan (ca. 9,1 Milliarden USD) wurden dabei vor Ortunterzeichnet. Die unterzeichneten Verträge beinhalten einestrategische Partnerschaft zur Zusammenarbeit zwischen der Regierungvon Chengdu und der HNA Group, die Vereinbarung über einestrategische Zusammenarbeit zwischen der Regierung von Dujiangyan undder Schanghai Zhongyou Real Estate Co., Ltd. für den Bau einesResorthotels unter dem Motto "Transformers" und eineInvestitionsvereinbarung zwischen der Regierung von Chongzhou und derHainan Baisha Tianyuan Kangyangcheng Construction Co., Ltd. für denAusbau des Huaguoshan-Gesundheits- und Wellness-Center-Projekts."Bei der diesjährigen Veranstaltung hatten wir die bislang höchsteTeilnehmerzahl. Chengdu und die Provinz Sichuan werden nicht nur vonden auf der Veranstaltung entstandenen kreativen Ideen profitieren,sondern auch - und das ist noch viel wichtiger - davon, was dieVeranstaltung langfristig mit sich bringt", meinte derUNWTO-Generalsekretär Taleb Rifai. "Die über 1.000 Teilnehmern ausaller Welt bilden eine Brücke, die den Tourismus in Sichuan mit demRest der Welt verbindet, da die Teilnehmer nach der Rückkehr in ihreHeimatländer für die chinesische Provinz als bevorzugtesTouristenziel werben werden. Dies ist eine einmalige Gelegenheit fürdie Regierung der Provinz Sichuan, von der die Regierung bestmöglichprofitieren wird."Pressekontakt:Gu Hanlu+86 1808003288719918630@qq.comOriginal-Content von: Sichuan Provincial Tourism Development Committee, übermittelt durch news aktuell