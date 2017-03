Erfolgreich visuell kommunizieren - Praxisseminar zu Instagram, Pinterest & Co. im April in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Mittlerweile werben weltweit mehr als 200.000 Unternehmen aufInstagram. Und Pinterest verzeichnet in Deutschland aktuell bis zu 3Millionen Nutzer. In diesen Netzwerken können nicht nur Modelabelsund Prominente mehr Reichweite aufbauen. Auch Unternehmen, Marken undOrganisationen eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten fürerfolgreiches Content-Marketing. Denn mit Kreativität und guten Ideenkönnen viele Branchen den professionellen Einsatz von Grafiken, Fotosund Videos für sich nutzen. Doch welche Strategie funktioniert imvisuellen Netz und worauf muss man bei den Plattformen achten? Wasmuss an der eigenen Website optimiert werden? Wie sieht es mit denRechten aus? Im Media Workshop "Visuelle PR mit Instagram, Pinterest& Co." erfahren Interessierte am 7. April in Hamburg, welcheStrategie im visuellen Netz funktioniert. Die maximal 12 Teilnehmerlernen, wie sie ihr visuelles PR-Material erfolgreich in ihreOnline-Kommunikation integrieren. Das Seminar nähert sich mit vielPraxis dem Thema, auch Einsteiger können profitieren. Referent deseintägigen Seminars ist Claus Hesseling, der als freier Journalistund Trainer arbeitet.Terminankündigung:"Visuelle PR mit Instagram, Pinterest & Co."am 7. April 2017 in HamburgAlle Informationen unter: www.media-workshop.de/pm/2491Über den Referenten:Claus Hesseling (Jahrgang 1979) arbeitet als freier Journalist fürverschiedene öffentlich-rechtliche Sender, vor allem für den WDR undNDR. Seit 2004 entwickelt und leitet er Seminare und Trainings zujournalistischen Themen mit dem Schwerpunkt Onlinejournalismus fürUniversitäten, Journalistenschulen und internationale Bildungsträger.Über den Veranstalter:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieterund zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führendenAnbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogrammumfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, Marketing, Public Relationsund Digitaler Kommunikation sowie zur persönlichen Entwicklung undzum Selbstmanagement. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedeneVeranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zurAuswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderteInhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kundenkonzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten ausWirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einenengen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bisheute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis undFührungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigenVeranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. DieZertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgtedurch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels"Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder:www.media-workshop.deDie Anmeldung zum Seminar-Newsletter:www.media-workshop.de/newsletter.htxDie Media Workshops bei Facebook: www.facebook.com/mediaworkshopDas Seminarprogramm 2017 zum Download:www.media-workshop.de/pdf/media_workshop_programm2016_2017.pdfPressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsBerit SiewertTelefon: +49 40 2263 9660E-Mail: presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuell