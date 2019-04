Erfolgreich und für die Zukunft gut gerüstet

München (ots) -- Ertragreiches Wachstum über alle Geschäftsfelder undKundengruppen- Versicherungskammer stärkt und digitalisiert Kerngeschäft- Versicherungskammer investiert nachhaltig und verantwortungsvoll- Versicherungskammer macht smarte Gebäude sicher- Versicherungskammer setzt erfolgreich auf Ökosysteme und gründeteigenes Startup "uptodate"- Versicherungskammer stellt Weichen in der Lebensversicherung aufweiteres Wachstum- Versicherungskammer geht neue Wege in der PflegevorsorgeDer Konzern Versicherungskammer hat sich im vergangenen Jahr ineinem anspruchsvollen Marktumfeld erneut sehr gut positioniert. "Wirverzeichnen über alle Geschäftsfelder und Kundengruppen einertragreiches Wachstum", sagte Dr. Frank Walthes, Vorsitzender desVorstands, heute im Rahmen des Jahrespressegesprächs. Mit einem Plusvon 2,6 Prozent konnten im gesamten Versicherungsgeschäft dieBeitragseinnahmen von 8,10 auf 8,31 Mrd. Euro gesteigert werden; imselbst abgeschlossenen Geschäft stiegen die Beiträge von 8,03 auf8,23 Mrd. Euro. "Dank der starken Leistung jedes einzelnenMitarbeiters sowie unseres Multikanalvertriebs wachsen wirkontinuierlich und bauen so unsere Marktstellung aus", so Walthesweiter. Dabei stärkt der größte öffentliche Versicherer seinKerngeschäft und beschreitet erfolgsversprechend neue Wege. Er siehtsich als Vorreiter bei der Digitalisierung und bringt diese mit denBedürfnissen von Kunden, Vertriebspartnern, Mitarbeitern undEigentümern gleichermaßen in Einklang.Der Konzernjahresüberschuss vor Steuern beträgt 498,8 (410,7) Mio.Euro, nach Steuern liegt er bei 346,4 (252,7) Mio. Euro.Der gesamte verwaltete Kapitalanlagenbestand des KonzernsVersicherungskammer, inkl. Drittgeschäft, verzeichnete ein Wachstumum rund 5,4 Prozent und liegt erstmals über 60 Mrd. Euro. DasNettoergebnis aus Kapitalanlagen lag bei 1,46 (1,88) Mrd. Euro, dieNettoverzinsung bei 2,8 (3,8) Prozent.Schaden- und UnfallversicherungMit einem Wachstum von 3,4 Prozent im selbst abgeschlossenenGeschäft wurden in der Schaden- und UnfallversicherungBeitragseinnahmen in Höhe von 2,69 Mrd. Euro erzielt. DerBruttoschadenaufwand lag bei 1,91 (1,82) Mrd. Euro. DieBetriebskostenquote (brutto) im selbst abgeschlossenen Geschäftbeträgt 24,6 (23,9) Prozent, die vereinfachte Schaden-Kostenquote(brutto) 96,0 (95,4) Prozent. "Angesichts einer Vielzahl von Schäden,etwa durch Unwetter und Großschadenereignisse, konnten wir 2018unsere Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis stellen. Unsere Kundenhaben uns einmal mehr als verlässlichen Partner erleben können",erläuterte Isabella Pfaller, Finanzvorstand des KonzernsVersicherungskammer. Wegen der zunehmenden Extremwetterereignissewies die Versicherungskammer noch einmal auf die Notwendigkeit einererweiterten Naturgefahrenversicherung zum Schutz der eigenen Existenzhin. Besondere Bedeutung habe dies vor dem Hintergrund derEntscheidung der Bayerischen Staatsregierung, die ab dem 1. Juli 2019in Bayern keine staatlichen Soforthilfen mehr gewähren wird. Auchwenn die Absicherungsquote in Bayern und der Pfalz noch bei rund 32Prozent liegt, schließt bei Neuverträgen und Vertragsumstellungenbereits jeder zweite Kunde diesen wichtigen Schutz mit ein.Kranken- und PflegeversicherungDie beiden Kranken- und Pflegeversicherer, die BayerischeBeamtenkrankenkasse und die bundesweit tätige UnionKrankenversicherung (UKV), erzielten 2018 Prämieneinnahmen in Höhevon 2,47 Mrd. Euro. Das entspricht einem Anstieg um 2,4 Prozent. DieAufwendungen für Versicherungsfälle beliefen sich auf 1,79 (1,72)Mrd. Euro. Pfaller: "Für uns ist es selbstverständlich, dass wir fürunsere Kunden da sind, wenn es darauf ankommt." Mit 2,0 Prozent bliebdie Verwaltungskostenquote unverändert niedrig und damit deutlichbesser als der Markt. Bei den Kapitalanlagen konnte ein Ergebnis von417,5 Mio. Euro erzielt werden; die Nettoverzinsung lag bei 2,7 (2,9)Prozent.Besonders gut hat sich das Geschäft in der Zusatzvorsorge imprivaten und betrieblichen Bereich entwickelt. Die beidenKrankenversicherer der S-Finanzgruppe entwickeln sich - alsdrittgrößte private Krankenversicherungsgruppe in Deutschland - vomKostenerstatter zu einem umfassenden Partner in der Gesundheits- undPflegevorsorge ihrer rund 3,2 Millionen Kunden in Deutschland.LebensversicherungDie gebuchten Beiträge stiegen um 1,8 Prozent auf 3,07 (3,02) Mrd.Euro. Damit zeigt sich, dass gerade in Zeiten hoher Volatilität anden Kapitalmärkten die Kunden der Lebensversicherung besondersvertrauen. Die Verwaltungskostenquote liegt nach wie vor mit 1,5Prozent deutlich unter Marktniveau (2,3 Prozent). Pfaller: "Betonenmöchte ich die Kontinuität unserer Gesamtverzinsung für unsereVersicherungsnehmer, die im Vergleich zu anderen Anlagen mit 2,75Prozent auf einem unverändert hohen Niveau liegt." Das Nettoergebnisaus Kapitalanlagen (ohne fondsgebundene Lebensversicherung) lag bei846,6 (1.221,4) Mio. Euro, daraus ergab sich eine Nettoverzinsung von2,9 (4,4) Prozent.Mit seiner innovativen Produktpolitik festigt der KonzernVersicherungskammer seine Marktposition im Lebensversicherungs- undAltersvorsorgegeschäft nachhaltig. 2018 lag der Anteil moderner undsolvenzschonender Produkte am vertrieblichen Neugeschäft erstmalsüber 80 Prozent. Während sich andere Häuser mit dem Thema Run-offbeschäftigen, sind bei der Versicherungskammer die Weichen weiter aufWachstum gestellt. Dazu beitragen wird künftig auch die Kooperationmit der Berliner Sparkasse, die seit Jahresbeginn auch imLebensversicherungsgeschäft exklusiv mit dem KonzernVersicherungskammer zusammenarbeitet.Kapitalanlageallokation nachhaltig und verantwortungsvollAufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus hat die AssetklasseInfrastruktur, inkl. erneuerbarer Energien, in der Kapitalanlage desKonzerns Versicherungskammer weiter an Bedeutung gewonnen: Dortkönnen relativ hohe Renditen erzielt werden. Pfaller erklärte: "2018hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Versicherungskammer alsöffentlich-rechtlicher Versicherer mit ihren Eigentümern, denSparkassen, ein sehr gern gesehener Partner bei der Finanzierung vonInfrastrukturprojekten ist." Allein im vergangenen Jahr habe man dreiProjekte im Bereich öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) inDeutschland gewonnen. "Damit leisten wir einen Beitrag zurVerbesserung der Infrastruktur sowie dem Vorankommen bei derEnergiewende", so Pfaller weiter. Mit Investitionen in ErneuerbareEnergien oder Projekte, die eine Reduktion von Schadstoffemissionenermöglichen, hat die Versicherungskammer allein im Jahr 2018 dazubeigetragen, dass rund 200.000 Tonnen CO2 eingespart werden konnten.Das entspricht der Versorgung von fast 160.000Zwei-Personen-Haushalten.Besondere Bedeutung misst Pfaller der Environment SocialGovernance (ESG) bei, deren Kriterien man bei der Auswahl vonAnlagealternativen zunehmend berücksichtigt. "Wir verstärkenkonsequent die nachhaltige Ausrichtung unserer Anlagen, ohne diePerformance außer Acht zu lassen."Stärkung und Digitalisierung des Kerngeschäfts"Wir wollen weiter wachsen, unser Geschäftsmodell weiter stärkenund die Kundenorientierung weiter erhöhen", erklärte Walthes. Dafürbrauche es Ideenvielfalt und den Einsatz der gesamten Belegschaft. Erbetonte, dass die Versicherungskammer die Möglichkeiten derDigitalisierung konsequent nutze. So habe sie in derKraftfahrtversicherung aktuell den marktweit schnellstenAngebotsprozess über eine Lösung via App umgesetzt. Über mobileEndgeräte konnte damit im Jahreswechselgeschäft ein bedeutenderAnteil an Neuverträgen abgeschlossen und verarbeitet werden. In derKrankenversicherung werden bereits über zwei Millionen Belege überdie Rundum-Gesund-App digital eingereicht. Der RentenManager in derLebensversicherung zeigt einfach und übersichtlich Rentenlücken auf,die dem Berater passgenaue Vorschläge zur individuellenAltersvorsorge ermöglichen.Gestärkt werde das Kerngeschäft auch mit demS-Versicherungsmanager: "Damit ist es uns gelungen, einen eigensentwickelten Online-Versicherungscheck mit der Kompetenz desdynamischen Startups Clark zu kombinieren", führte Walthes weiteraus. Aktuell im Pilotbetrieb, soll der S-Versicherungsmanager abHerbst allen öffentlichen Versicherern zur Verfügung stehen. Walthes:"Ich bin überzeugt, dass durch Shared Services alle Beteiligtenprofitieren können."BavariaDirekt seit zehn Jahren erfolgreichDie vor zehn Jahren als Internetversicherer gestarteteBavariaDirekt ist ein erfolgreiches Insurtech und hat als digitalerVersicherer auch die Rolle eines Innovationslabors im Konzern: Hierwird neues Kundenverhalten, wie bspw. Shareconomy, aufgegriffen oderneuer Versicherungsbedarf (z.B. Cyber) getestet. Erfolgreich bei derBavariaDirekt verprobte Innovationen können von den anderenGesellschaften des Konzerns Versicherungskammer übernommen werden -wie etwa just-in-time-Policen oder die digitale Schadensteuerung.Sicherheit auch in smarten GebäudenDie Versicherungskammer greift die rasante Entwicklung desInternet of Things (IoT) mit SmartHome-Technologien auf. Sieentwickelt ihre Gebäudekompetenz rund um Haus und Wohnen fürPrivatkunden ebenso wie für andere Kundengruppen weiter, bspw.Kommunen und Wohnungswirtschaft.Barbara Schick, im Konzern verantwortlicher Vorstand für dieSchaden- und Unfallversicherung, wies darauf hin, dass neue Technikenneue Versicherungslösungen erfordern. IoT bringe sowohlrisikomindernde als auch risikoerhöhende Faktoren mit sich. DieVersicherungskammer wird durch die zunehmenden Erfahrungen in diesemBereich ihre Angebote sukzessive anpassen. Beispielsweise greife derVersicherungsschutz in der Hausratversicherung bislang nur dann, wennes bei einem Einbruch mechanische Spuren gebe, z.B. die einerBrechstange. Wenn bei smarten Türschlössern künftig nur noch einZugangscode zu knacken ist, wird es diese Spuren nicht mehr geben.Mit ihrem digitalen Versicherer, BavariaDirekt, testet sie aktuellden Umgang mit Risiken aufgrund von Fehlbedienungen oderFehlfunktionen von SmartHome Anwendungen. "Wir wollen alle heutebekannten Aspekte in unseren Versicherungslösungen berücksichtigen",so Schick "und diese nach und nach um smarte Bausteine erweitern."Weiter führte Schick aus, dass die Versicherungskammer künftigauch vermehrt Serviceleistungen in ihr Angebot aufnehmen wird. "Wirwollen ganzheitliche Lösungen anbieten und für unsere Kundengreifbarer werden." Dabei arbeite der Versicherer mitKooperationspartnern, wie beispielsweise Conrad Electronic, zusammen.Direkt oder über die Hompepage des Versicherers können dortSmartHome-Techniken gekauft, installiert und miteinander verbundenwerden. Weiter ist es möglich, den Notrufservice derVersicherungskammer über deren Gesellschaft CombiRisk zu nutzen. Sokann bereits bevor es zu einem Schadenfall kommt, bspw. wenn einRauchmelder oder Wassersensor einen Alarm auslösen, ein Signal an dieNotrufleitzentrale der Versicherungskammer gesendet werden.Abgesichert werden könne darüber auch das eigene WLAN.Ökosysteme gewinnen an BedeutungNach Ansicht der Versicherungskammer gewinnen Ökosysteme anBedeutung. So hat man erfolgreiche Ökosysteme bereits bei denPersonenversicherern aufgebaut. Mit dem digitalen GesundheitsportalMeineGesundheit steht für die privat krankenversicherten Kunden eineinteraktive Plattform bereit. Neben einer digitalen Gesundheitsakteund einem elektronischen Rechnungsmanagement können vollversicherteKunden über das Portal auf umfangreiche Gesundheitsdienstleistungen,wie etwa Medikationsplan oder Arztsuche, zugreifen.Als Marktführer in der privaten Pflegezusatzversicherung siehtsich die Versicherungskammer auch hier in der Verantwortung. Mittedes Jahres soll die Initiative PflegePartner starten. Kunden derVersicherungskammer und deren Angehörige können bei Eintritt einerPflegebedürftigkeit eine neutrale, unabhängige und kostenlosepersönliche Beratung in Anspruch nehmen. Zu dieser gehört einedigitale Plattform mit ergänzenden Serviceleistungen. Hier werdenpflegebezogene Beratungs-, Online- und Serviceleistungen gebündeltund viele zentrale Bedürfnisse rund um die Pflege abgedeckt, z.B. diedigitale Vernetzung der pflegenden Angehörigen. Dieses Angebot isteinmalig in Deutschland und unterstreicht die bundesweit führendePosition der beiden Kranken- und Pflegeversicherer.uptodate erfolgreich gestartetErfahrungen mit einem eigenen Ökosystem sammelt der KonzernVersicherungskammer mit dem im vergangenen Jahr geründeten CorporateStartup uptodate. Auf diesem digitalen Marktplatz sollen Angebot undNachfrage rund um das Thema Leben und Wohnen zusammengebracht und dieunterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden berücksichtigt werden. Dabeisteht das Thema Sicherheit an oberster Stelle. Das erste Angebot seiHolidayCare. Seit Anfang 2019 kann sich unter www.uptodate.de jederfür die Zeit seiner urlaubsbedingten AbwesenheitSmartHome-Technologien, wie bspw. Bewegungs- oder Wassermelder,mieten, diese ebenfalls installieren und vernetzen sowie für denNotfall an ein Sicherheitssystem anschließen lassen. Soferngewünscht, können auch Pflanzen gegossen oder der Briefkasten geleertwerden. Das Angebot wird zunächst in München getestet. "In einemnächsten Schritt werden wir die Bedürfnisse älterer oderpflegebedürftiger Menschen validieren", sagt Schick.Konzern VersicherungskammerDer Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größteöffentliche Versicherer und inzwischen der siebtgrößteErstversicherer in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte erBeitragseinnahmen von insgesamt 8,31 Mrd. Euro. Mit seinen regionaltätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in Bayern, der Pfalz, imSaarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. DerKrankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderenöffentlichen Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung istdas gesellschaftliche Engagement des Konzerns Versicherungskammer.Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie der Förderungehrenamtlicher Einrichtungen und Initiativen, die insbesondere imBereich der Prävention und Sicherheit tätig sind, wird seit einigenJahren zusätzlich gestärkt durch die beiden Stiftungen,Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer- Kulturstiftung.Zudem ist der Konzern Versicherungskammer bereits zum dritten Mal mitdem Zertifikat "Beruf und Familie" als familienfreundlichesUnternehmen ausgezeichnet worden. 