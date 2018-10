Erfolgreich und effizient: 10 Jahre HZV in BaWü AOK-BW-Vorstandschef Dr. Christopher Hermann kündigt für 2019 Ausbau der alternativen Regelversorgung an (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderation:Vor 10 Jahren wurde der bundesweit erste HZV-Vertrag inBaden-Württemberg geschlossen: HZV steht für hausarztzentrierteVersorgung. Die Hausarztpraxis wurde damals wieder in den Mittelpunktder medizinischen Versorgung gerückt. Ziel war und ist also eineumfassend bessere Versorgung. Die Patienten sollten intensiverbetreut werden können, weil sie ihr jeweiliger Hausarzt als ersterAnsprechpartner durchs Gesundheitssystem lotst. An den wegweisendenVersorgungsstrukturen im Südwesten Deutschlands nehmen zurzeit 1,6Millionen Versicherte und rund 7.500 Ärzte teil, einschließlich Haus-und Kinderärzte, Psychotherapeuten und sonstige Fachärzte. Nach einerbisher einmaligen Langzeitanalyse attestieren unabhängigeWissenschaftler der HZV Erfolg. Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, Direktordes Instituts für Allgemeine Medizin an der FrankfurterGoethe-Universität:O-Ton Prof. Dr. Ferdinand GerlachHeute können wir sogar noch sicherer sagen, dass Patienten in derHZV besser versorgt werden. Wir sehen jetzt über einen längerenZeitraum, dass sie sogar zunehmend besser versorgt werden. Also dieUnterschiede zwischen der Regelversorgung und der HZV werdenzugunsten der HZV besser. Einer muss den Überblick behalten:Hausärzte koordinieren - gerade bei Patienten die mehrere chronischeErkrankungen haben - die Versorgung, betreuen sie, passen auch auf,dass sie nicht zu viele und falsche Medizin bekommen. (0:27)Eine solche Versorgung kann laut Studie im Vergleich zurherkömmlichen Versorgung am Ende sogar Leben retten. 1.700 vermiedeneTodesfälle zählten die Forscher in einem Zeitraum von fünf Jahren.O-Ton Prof. Dr. Ferdinand GerlachInsbesondere chronisch Kranke werden besser versorgt. Wir seheninzwischen auch erste Hinweise auf Überlebensvorteile. Und amBeispiel der Diabetiker kann man sagen, dass schwere Komplikationdeutlich später oder auch seltener auftreten. Wir haben errechnet,dass in den Jahren 2012 bis 2016 rund 4.000 schwere Komplikationenbei Diabetikern - also Amputationen, Erblindungen, Dialyse,Herzinfarkt, Schlaganfall - vermieden werden konnten. (0:30)Außerdem waren pro Jahr bei herzkranken Patienten sage undschreibe 46.000 weniger Krankenhaustage notwendig. Das sindzusammengenommen rund 126 Jahre. Das Prinzip des freiwilligenProgramms ist einfach erklärt: Der Patient entscheidet sich für einenHausarzt, der in der Regel meist ohnehin höchstes Vertrauen genießt.An die Wahl ist der Patient mindestens ein Jahr gebunden. DieBefragten sind mit dem AOK-Hausarztprogramm sehr zufrieden und 90Prozent würden es weiterempfehlen. Und auch die Arztseite freut sichseit Jahren über Vorteile aus einem HZV-Vertrag: Der Beruf wirdaufgewertet, was dazu führt, dass dem Hausärztemangel entgegengewirktwird. Der Arzt wird von unnötiger Bürokratie entlastet und höherhonoriert. Auf diese Weise hat die Krankenkasse allein im vergangenenJahr in Baden-Württemberg zwar über 600 Millionen Euro investiert,aber auch gleichzeitig 50 Millionen eingespart. Bessere Qualität undWirtschaftlichkeit stünden nicht im Widerspruch, sagt Dr. ChristopherHermann, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg:O-Ton Dr. Christopher HermannWir sorgen dafür, gemeinsam mit den 7.500 Ärztinnen und Ärzten,dass das Geld wirklich da besser ankommt, wo es hin muss: nämlich indie Versorgung des richtig behandelten Patienten. Und deswegen könnenwir sogar Geld einsparen, obwohl die Qualität deutlich besser ist,wie der Evaluationsbericht jetzt erneut beweist. (0:28)Bei den Hausarzt- und Facharztverträgen im Südwesten gibt eslängst kein Budget mehr, das schnell aufgebraucht ist und auch keineFallzahlbegrenzung. Die Teilnehmerzahl an der HZV - derHausarztzentrierten Versorgung - wächst daher stetig. Und es geht in2019 weiter:O-Ton Dr. Christopher HermannStillstand ist Rückschritt - das ist völlig klar. Wir sindsozusagen nicht zufrieden. Wir haben ja noch bedeutendeFacharztgruppen. Wir werden im nächsten Jahr die Lungenärzte und dieHNO-Ärzte mit in die alternative Regelversorgung aufnehmen, einegroße Gruppe. Und dann ist das andere Thema die digitale Vernetzungunter und innerhalb der Ärzte: dass dort strukturiert Befunde undMedikationspläne ausgetauscht werden. Damit kann man die Versorgungnatürlich noch besser machen, weil noch schneller die Ärzteuntereinander wissen, wie die Versorgung zu gestalten ist. Das werdenwir im nächsten Jahr mit viel Engagement weiter angehen. (0:49)Abmoderation:Wer sich informieren will, wie man als Patient oder Arztteilnehmen kann, klickt auf www.neue-versorgung.de. Vertragspartnersind neben der AOK der Hausärzteverband und der freie ÄrzteverbandMEDI Baden-Württemberg.Pressekontakt:AOK Baden-Württemberg 0711 2593 - 229MEDI Baden-Württemberg 0711 806079 - 223Hausärzteverband Baden-Württemberg 0172 - 201 03 90all4radio, Andreas Albrecht 0711 3277759 0Original-Content von: AOK Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell