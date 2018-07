Erfolgreich investieren mit Fonds - Vienna Life aus Liechtenstein schnürt Ihr persönliches Portfolio

Liechtenstein (ots) - Der Fondsmarkt boomt - international, aberimmer stärker auch in Deutschland. Folgt man dem aktuellenJahresbericht des Branchenverbands BVI, dann legen vor allem diePublikums- und Spezialfonds in Sachen Neuzuflüsse deutlich zu. Dankstattlicher Einzahlungen durchbricht das mittels Publikumsfonds inDeutschland insgesamt verwaltete Vermögen sogar erstmals diehistorische Marke von 1 Billion Euro. Die Zahlen belegen es also: DasVertrauen in Fonds wächst hierzulande. Was aber sind die Gründe fürdie Popularität der Investitionen in offene Investmentfonds? Für dieVienna-Life Lebensversicherung AG mit Sitz in Liechtenstein, seitvielen Jahren erfahren in der Fondsberatung und -vermittlung, ist derFonds-Boom keine Überraschung. Erstens erleben die Anleger seitvielen Jahren eine anhaltende Zinsflaute, die festverzinste Produktewie klassische Spareinlagen zunehmend unattraktiv macht und dieSparer dazu zwingt, sich auf den Finanzmärkten nach alternativen,rentierlicheren Möglichkeiten der Vermögensbildung umzuschauen.Zweitens erklimmen die maßgeblichen Indizes wie DAX oder Dow Jonesimmer neue Rekordhochs - und die positiven News von den Börsen weckenbei den Privatanlegern einen Renditehunger, der sich nicht zuletzt ingezielter Nachfrage nach Aktien- und Indexfonds/ETF niederschlägt.Flankierend wächst bei den Bürgern aber auch die Begeisterung fürEdelmetallanlagen und entsprechende Fondsprodukte, die vor allem denAspekt der Wertsicherung in den Vordergrund rücken. Immer mehr Kundender Vienna Life entscheiden sich ganz bewusst dafür, ihr Geld inerster Linie in Goldfonds zu investieren - und die Liechtensteinerführen neben den großen Fondsklassikern daher auch viele speziellereFondslösungen für Edelmetallanleger im Beratungsangebot. DerSchwerpunkt liegt dabei auf dem Erwerb von realem, physischem Goldmittels Fonds. Denn nur, wer direkt in "echtes" Gold statt inGoldanleihen, Zertifikate oder ähnliche Assets investiert, sichertsein Vermögen wirklich effektiv gegen Inflation und die Risiken der"Papierwährungen" ab, so die Erfahrungen von Vienna Life.Ein diversifiziertes Fondsportfolio, das zum Anlegerprofil passtMit Vienna Life steht dem Kunden ein Fondsuniversum von rund 7.000Produkten renommierter, weltweit agierender Partner undGesellschaften offen. Damit hat der Neukunde die Möglichkeit, sichvom Team in Liechtenstein für seine Lebensversicherung einpersönliches Fondsportfolio maßschneidern zu lassen, das optimal zuseinen individuellen Erwartungen an eine Geldanlage, dem zeitlichenAnlagehorizont und der gewünschten Risikoklasse passt. Zugleich sindso fast ideale Voraussetzungen für eine maximale Diversifikation imDepot geschaffen, denn der Anleger strukturiert seine Einlage nichtnur durch einen Mix von Aktien-, Renten-, Geldmarkt- oder auch Gold-und Rohstofffonds, sondern er kann sein Kapital gleichzeitig aufverschiedene Währungen, Fondsgesellschaften, regionaleAnlageschwerpunkte und auch Rechtsstrukturen streuen. Das sorgteinerseits für ein Plus an Anlagesicherheit und Grad derDiversifikation, andererseits aber auch für dauerhaft solideRenditeperspektiven in verschiedenen Marktphasen. Der privilegierteStandort Liechtenstein erweist sich für die Kunden der Vienna Lifeals weiterer Vorteil, ist doch das Fürstentum nicht von den Risikender EU-Währungspolitik betroffen, verfügt aber gleichzeitig überfreien Zugang zu den europäischen Märkten. Zudem ist Liechtensteinals eines der wenigen Länder in Europa vollständig unverschuldet -und vor Ort ansässige Unternehmen wie Vienna Life unterliegen einerstrikten Finanzaufsicht. Das sind Vorteile, die sich ausInvestorenperspektive ganz konkret in mehr Kapitalschutz undUnabhängigkeit beim persönlichen Vermögensmanagement auszahlen.Vienna Life: Der direkte, komfortable Einstieg ins FondsinvestmentDer Kunde verfügt bei Vienna Life über zeitgemäß flexibleMöglichkeiten, um die Vorteile der Geldanlage in Fonds für seinenVermögensaufbau oder auch die individuelle Altersvorsorge zu nutzen.Viele Kunden entscheiden sich für eine Einmalzahlung ab einerMindesthöhe von 20.000 Euro; Vienna Life bietet aber auch dieMöglichkeit, mit monatlichen Beiträgen regelmäßig zu investieren undsich ein Vermögen aufzubauen - wobei zum Beispiel auch freieZuzahlungen oder eine Dynamisierung der Sparplaneinzahlungenunbürokratisch möglich sind. Vor allem aber kann die eigeneAnlagestrategie jederzeit an sich wandelnde Situationen an denMärkten durch Umschichtungen innerhalb des Fondsdepots angepasstwerden - zum Beispiel durch den Zukauf weiterer Anteile beibestehenden Fonds oder den Neukauf von Goldfonds. Dieses aktiveManagement ermöglicht es, über den gesamten Zeitraum des Investmentsaufkommende Renditechancen aktiv auszuschöpfen und zugleich Risikenzu minimieren. Ebenfalls integrierbar sind bei vielenProduktvarianten variable Lösungen für die Nachfolgeregelung, alsoeine rechtssichere Todesfallregelung für den Kunden. Dieser Servicesorgt im Fall der Fälle für eine sichere, reibungslose Übertragungder Einlagen auf die nachfolgende Generation.Vienna Life ist für eine persönliche Fondsberatung telefonischunter +423 235 0660 oder online über die Homepage vienna-life.li zuerreichen.Über Vienna LifeDie Vienna-Life Lebensversicherung AG Vienna Insurance Group ausLiechtenstein hat sich als Tochterfirma der Vienna Insurance Groupauf fondsbasierte Produkte spezialisiert und ist in diesemGeschäftsfeld seit dem Jahr 2000 etabliert. In Kooperation mit einerReihe von exklusiven und erfahrenen Partnern besteht die Philosophievon Vienna Life darin, bedarfsgerechte, individuelleInvestmentlösungen für die Kunden zusammenzustellen. Schwerpunktesind Investitionen im Sektor Edelmetallfonds sowiesachwertorientierte, realwertorientierte Investmentanlagen.Pressekontakt:Vienna Life Lebensversicherung AG - Vienna Insurance GroupHerr Hannes FahrnbergerIndustriestrasse 29487 BendernLiechtensteinT: 00423-235-0660F: 00423-235-0669@: h.fahrnberger@vienna-life.livienna-life.li