Erfolgreich investieren? Dieses Warren-Buffett-Zitat zeigt dir jetzt, wie’s geht!

Ja, ich weiß: Es gibt wirklich viele Zitate, die sehr eindrucksvoll verdeutlichen, wie man investiert. Warren Buffett alleine ist ein wahrer Fundus an Inspiration, wenn es um dieses Thema geht. Mit Blick auf die aktuellen Indexstände bei DAX, S&P 500 und Co. blicke ich inzwischen jedoch gerne wieder auf solche Eselsbrücken, um zu sehen, worauf es langfristig ankommt.

Du auch? Wirklich toll! Dann lass uns heute keine weitere Zeit mehr verlieren, sondern direkt auf ein weiteres Warren-Buffett-Zitat blicken, das dir das zeigen kann. Es ist an dieser Stelle mal wieder ein Klassiker. Allerdings einer, der jetzt womöglich ebenfalls wieder besonders wichtig wird.

Warren Buffett: Über Socken und Aktien!

Warren Buffett kauft gerne und viel, insbesondere natürlich Aktien. Allerdings hielt sich das Orakel von Omaha zuletzt ein wenig zurück. Auch das ist so weit bekannt. Es gibt jedoch eine sehr strenge Richtlinie, die Warren Buffett verfolgt, wenn es um das Kaufen einer Aktie geht … oder auch von Socken. Der Starinvestor sagte sinngemäß schließlich einmal:

„Egal ob es um Socken oder Aktien geht, ich mag es, Qualität zu einem niedrigen Preis zu kaufen.“



Ein Zitat, das wir, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht deuten können. Es kann einem tatsächlich sogar in jeder Lebenslage helfen, bessere, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Beziehungsweise, wenn man sich überlegt, wofür man wann Geld ausgeben möchte.

Das sind wiederum zwei Faktoren, die dieses Zitat prägen: einmal das wofür. Und einmal das wann. Warren Buffett stellt innerhalb dieser Aussage klar, dass es ihm vor allem auf einen Faktor ankommt: auf die Qualität. Egal ob bei Socken oder Aktien (im Englischen reimt sich das mit stocks und socks übrigens besser), das Orakel von Omaha achtet auf Qualität. Wer das nicht tut, kauft zweimal beim Sockenbeispiel. Beziehungsweise ist dazu gezwungen, seine Investitionsentscheidung bei Aktien früher oder später zu revidieren.

Allerdings ist das nicht alles: Warren Buffett schätzt es nicht bloß, Qualität zu kaufen. Nein, sondern auch an Qualität zu kommen, wenn der Preis gerade besonders günstig ist. Bei Socken kann das ein Schlussverkauf sein. Bei Aktien hingegen, wenn die Börsenbewertungen im Allgemeinen niedrig sein. Beispielsweise nach einem Crash. Oder auch ansonsten. Wobei das einen selektiveren Ansatz erfordert.

Transferieren wir das auf die heutige Situation

Wenn wir dieses Warren-Buffett-Zitat jetzt jedenfalls auf die heutige Situation abstrahieren, so würde ich das Folgende hieraus ziehen: Wir sollten uns bei DAX, S&P 500 und Co. auf Rekordkurs einerseits auf Qualität konzentrieren. Wobei das natürlich immer gilt.

Allerdings sollten wir andererseits deutlich selektiver werden. Auch heute existieren noch Top-Qualitätsaktien, die zu einem attraktiven Preis gehandelt werden. Nicht alle Aktien haben die Rallye mitgemacht. Oder aber ihr volles Wachstumspotenzial bewertungstechnisch bereits ausgespielt.

Das zeigt mir: Es gibt auch heute noch Chancen. Wir müssen sie nur identifizieren. Sowohl mit Blick auf die Qualität, aber auch im Hinblick auf die fundamentale Bewertung. Qualität zu einem günstigen Preis ist hier das Schlagwort.

Erfolgreich investieren wie Warren Buffett

Willst du erfolgreich investieren wie Warren Buffett? Falls ja, können seine Zitate eine wertvolle Inspiration sein. Das über die Qualität zu einem günstigen Preis ist so beispielsweise eine wichtige Richtlinie. Und keine Frage: Es kann dir sogar jetzt helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

