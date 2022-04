Erfolgreich investieren: 3 Dinge, an denen man konsequent arbeiten muss

Erfolgreich in einzelne Aktien zu investieren erfordert natürlich etwas Arbeit. Research, das eigene Portfolio und andere Dinge verdienen Aufmerksamkeit. Zeit ist entsprechend ein Gut, das man im Auge behalten sollte.

Ich arbeite daran, konsequent erfolgreicher zu investieren. Hier sind drei Dinge, an denen ich dabei konsequent arbeite. Oder die im Moment auf meiner Agenda sehr weit oben stehen.

Erfolgreich investieren: Auf der Suche nach dem perfekten Geschäftsmodell

Aller Anfang ist schwer und als Investor, der erfolgreich sein möchte, muss man ein paar Erfahrungswerte aufbauen. Seit Jahren achte ich jedoch primär auf einen Fokus: Nämlich den, was das beste Geschäftsmodell wohl ausmacht. Ich glaube, dass das eine sehr entscheidende Suche ist, die zwar vermutlich niemals eine eindeutige Antwort liefert, aber viel Sinn stiften kann.

Erfolgreich zu investieren bedeutet für mich, möglichst langfristig anhand von starken Geschäftsmodellen zu profitieren. Und das bei Aktien, die eben nicht zu teuer sind für die Chance, die sie unternehmensorientiert zu bieten haben. Aber das Geschäftsmodell ist der entscheidende Schlüsselfaktor.

Deshalb suche ich quasi nach dem besten Geschäftsmodell auf meiner Reise, die ich „erfolgreich investieren“ nenne. Wobei der Weg das eigentliche Ziel ist, auf dem man eine Menge lernen kann.

Mit wachsendem Portfolio sind einige Dinge sinnlos (Allokation)

Es ist eine weitere wichtige Erkenntnis, dass die Allokation, je erfolgreicher man investieren möchte, irgendwann wichtiger ist als die Diversifikation. Mittlerweile bin auch ich an einem Punkt angekommen, an dem ich sagen kann: Einige Schritte, die ich früher gemacht habe, sind heute sinnlos. Zum Beispiel 300 Euro in eine Aktie zu investieren. Das macht rein quantitativ keinen Sinn mehr.

Deshalb arbeite ich auch konsequent an den Chancen und Möglichkeiten und der Allokation meines Aktienportfolios. Das fängt damit an, dass ich eben nicht mehr Aktien für 300 Euro nachkaufe, sondern meine Mindest-Investitionssumme je Kauf auf 1.500 Euro erhöht habe. Aber es geht weiter damit, dass ich mir überlege, welche Aktien und welche Geschäftsmodelle eine exponierte Position im Gesamtmix haben sollen. Nicht nur der Research und das Bewerten von Unternehmen und Aktien ist entscheidend, wenn man erfolgreich investieren möchte. Nein, sondern auch die Frage, in welche Aktie man möglichst viel investieren will.

Erfolgreich investieren: Selbstkritik

Zu guter Letzt muss man als Investor an seiner Selbstkritik arbeiten, um erfolgreich zu investieren. Nicht jede Investitionsentscheidung ist perfekt. Zudem muss nicht jeder Schuss ein Treffer ins Schwarze sein. Aber in Summe sollte man stets die richtigen Entscheidungen treffen.

Gerade aus Investitionen, die nicht glücklich liefen, kann man eine Menge lernen. Die Suche danach, was schiefgelaufen ist, kann einem wertvolle Lektionen offenbaren. Aber das erfordert Selbstkritik und ein Eingeständnis, dass eine Aktie nicht nur nicht glücklich ist, sondern sogar gescheitert.

