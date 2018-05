Erfolgreich am Dienstagabend: Sozialdokumentation siegt in der Primetime

München (ots) -- "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 11,1 % MA(14-49 Jahre) und 14,0 % MA (14-29 Jahre)- Starker Vorabend mit "Köln 50667" und "Berlin - Tag und Nacht"- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,4 %RTL II kann auf einen erfolgreichen Dienstagabend zurückblicken.Zur Primetime um 20:15 Uhr erreichte die Sozialdokumentation "ArmesDeutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 11,1 % MA in derwerberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und 14,0 % MA bei den14-29-Jährigen erneut zweistellige Werte. Somit war RTL II auch andiesem Dienstag wieder Marktführer von 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr beiden 14-49-Jährigen. Das von der Good Times Fernsehproduktions-GmbHproduzierte Format erreichte zudem bis zu 1,99 Mio. Zuschauer gesamt.Auch die Dokumentation "Die Gruppe - Schrei nach Leben" läuftweiterhin erfolgreich: 6,8 % MA (14-49 Jahre) und 12,3 % MA (14-29Jahre) erzielte das Format im Anschluss um 22:15 Uhr.Gewohnt überzeugend präsentierte sich der Vorabend bei RTL II.Bereits um 18 Uhr erzielte "Köln 50667" 10,8 % MA (14-49 Jahre) und16,4 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Im Anschlussstanden für "Berlin - Tag & Nacht" 9,4 % MA bei den 14-49-Jährigenund 17,5 % MA (14-29 Jahre) zu Buche.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,4 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, BRD Gesamt15.05.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Nur für Presseanfragen:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell