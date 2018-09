Erfolge für deutsche TV-Programme beim VENICE TV AWARD 2018

Venedig, Italien (ots/PRNewswire) -Gold für 4Blocks und Generation 44, dazu noch 7 Nominierungen fürDeutschland.Drei Wochen nach den Filmfestspielen von Venedig trafen sichinternationale Juroren in Venedig zum ersten VENICE TV AWARD,supported von Egta, ACT (Association of Commercial TV) und IMZ(International Music + Media Centre).(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/751334/Venice_TV_Award.jpg )Es wurden Programme aus 21 Ländern ausgezeichnet. Amerfolgreichsten waren Produktionen aus Großbritannien und Deutschlandmit jeweils 2 von insgesamt 14 Gold Trophies. Channel 4 gewann inDocumentary mit Mosul (Mongoose Production), Channel 5 in LightEntertainment mit Cruising with Jane McDonald. Deutsche Gewinnerwaren 4Blocks bei TV Serie (TNT) und Generation 44 (DieFreibadclique) in TV Movie (ARD) produziert von Zieglerfilm.Neben den beiden Gold Gewinnern gab es noch 7 Nominierungen fürDeutschland.Performing Arts: C Major Entertainment, Nijinsky - Arte (NDR).Light Entertainment: Talpa, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert(VOX) undUFA Show & Factual - Wer weiß denn sowas? (ARD).Program Promotion: Arthurs Gesetz - EntertainTV/TNT Comedy,produziert von Mutter & Vater Productions/Turner CEE und Tele 5 -Autumn Trailer 2017 von Opium Effect.TV Series: UFA Fiction für Ku'damm 59 (ZDF). Und nochmals TNT, inTechnical High Quality für 4 BLOCKS | Hautnah in 360° von Grabow &Bartetzko.Die internationale Jury bewertete Programme in den KategorienPerforming Arts, Documentary, Light Entertainment, Program Promotion,Branded Entertainment, Sport, Children/Youth, Comedy, Reality TV,Technical High Quality, Cross-Platform, New Talent, TV Series, TVFilm.Der VENICE TV AWARD unterstreicht die weltweite Bedeutung derFernsehindustrie, die auch in der sich verändernden Medienlandschafteffektiv und kreativ bleibt.Alle Gewinner sehen Sie auf http://www.venicetvaward.comPressekontakt:Bianca DutraVenice TV AWARDinfo@venicetvaward.com+41-21-612-03-71Original-Content von: Venice TV Award, übermittelt durch news aktuell