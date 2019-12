Erfolg haben, wo Amazon scheitert - zwei heimischen Startups gelingt genau das

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

LinzWien (ots) - AI von devjobs.at und danube.ai führt Jobsuchende zum TraumjobArtificial Intelligence (AI) für die Jobsuche nutzen - daran sind schon vieleUnternehmen gescheitert. Zwei österreichischen Startups, danube.ai unddevjobs.at, ist jetzt ein entscheidender Durchbruch auf diesem Gebiet gelungen.AI wird bereits für viele Aufgaben in Industrie und Alltag erfolgreicheingesetzt. Jobsuchenden das richtige Angebot vorzuschlagen - daran bissen sichAI-Algorithmen bisher jedoch immer die Zähne aus. Erst 2018 stoppte Amazon einengroß angelegten Versuch, Recruiting mittels AI durchzuführen. Die KünstlicheIntelligenz bevorzugte männliche Kandidaten und hatte große Schwierigkeitenindividuelle Fähigkeiten einzuschätzen.Wie jedoch kann man Jobsuchende zum Traumjob führen? Klemens Schreiber undMarkus Puckmayr vom Linzer Startup devjobs.at haben sich genau das zum Zielgemacht. Die 2019 gegründete Plattform devjobs.at ist schon jetzt Österreichsgrößtes Karriereportal für Entwickler und IT-Talente. "Um unsere Treffsicherheitweiter zu verbessern, war AI der nächste, logische Schritt", meint MarkusPuckmayr. Doch wie sollten die Fähigkeiten und Wunschvorstellungen derIT-Talente automatisch erkannt werden?Als Philipp Wissgott und Klemens Senn das Duo von devjobs.at im Sommer diesenJahres kennenlernten, trauten sie ihren Ohren nicht. Sie stellten sich mitdanube.ai nämlich genau dieselbe Frage. "Wir sagten uns: warum nicht diesesProblem gemeinsam lösen?", erzählt Philipp Wissgott.Das Wiener Startup danube.ai hat 2019 eine neue AI-Technologie entwickelt. DerClou: anstatt mit Big Data, gelingen Vorhersagen mit danube.ai schon mit wenigenDaten. "Wir versuchten gar nicht erst die Stellenangebote oder die Jobsuchendenzu kategorisieren - hier sind viele Algorithmen davor gescheitert.", beschreibtKlemens Senn die Lösung, "Sondern berechnen für jeden einzelnen Jobsuchendeneine eigene Kategorie.".In enger Zusammenarbeit beider Startups wurde die AI in den letzten drei Monatenzur devjobs.at-Plattform hinzugefügt. danube.ai zeigte dabei schon in den erstenTagen, wie gut die besonderen Job-Ansprüche von ProgrammiererInnen erkanntwerden. "Die AI checkt jetzt täglich mehr als 3.000 IT-Jobs in Österreich undschlägt nur Jobvorschläge vor, die wirklich passen", umreißt Klemens Schreiberdas Upgrade. Es ist dadurch für Developer nicht mehr nötig, permanent auf dendiversen Jobportalen nach dem passende Job zu suchen. Darüber hinaus müssenJobsuchende keine Angst mehr haben, den perfekten Job zu verpassen.Das Feedback der User von devjobs.at war überwältigend: Mehr als 1000EntwicklerInnen nutzen bereits die Vorteile der neuen AI-Technologie. Die beidenStartups wollen nun auch Jobsuchenden außerhalb Österreichs zum Traumjobverhelfen. Und wer weiß: vielleicht klopft Amazon demnächst wegen der Lösung andie Tür.Über devjobs.at:devjobs.at ist Österreichs erste Job- und Karriereplattform speziell fürSoftware Entwickler und wurde von Grund auf von Developern für Developerkonzipiert. Das Besondere auf dem Portal sind auf Programmierer abgestimmteStelleninserate und Firmenpräsentationen, welche umfassende Einblicke in dieEntwicklungsabteilung geben. Damit alle User immer den passenden Job findet,funktioniert devjobs.at mit einer neuen, auf KI basierten Such- undMatchingtechnologie. Jetzt schon nutzen mehr als 500 Entwickler täglich dasPortal des Mitte Juni gelaunchten Startups.Über danube.ai:Beim Wiener Startup danube.ai dreht sich alles um Vorhersagen mit Hilfe vonkleinen Datenmengen. Dafür hat das 10-köpfigen Team rund um die Gründer KlemensSenn und Philipp Wissgott 2019 einen neuen Algorithmus ohne Machine Learningentwickelt. Die Stärke der Technologie beruht, abseits von derDaten-Genügsamkeit, auf dem Erkennen der individuellen 'Natur' von Daten.Schwächen vieler anderer AI-Lösungen, wie Vorurteile durch vereinfachteKategorisierung von Daten, kann danube.ai so vollständig vermeiden. Mit denPartnern devjobs.at und APA-IT ist die Technologie vor allem in den BereichenRecruiting und Medien im Einsatz.Zitate:Um unsere Treffsicherheit weiter zu verbessern, war AI der nächste, logischeSchritt. (Markus Puckmayr)Wir sagten uns: warum dieses Problem nicht gemeinsam lösen? (Philipp Wissgott)Wir versuchten gar nicht erst die Stellenangebote oder die Jobsuchenden zukategorisieren - hier sind viele Algorithmen davor gescheitert. Sondernberechnen für jeden einzelnen Jobsuchenden eine eigene Kategorie. (Klemens Senn)Die AI checkt jetzt täglich mehr als 3.000 IT-Jobs in Österreich und schlägt nurJobvorschläge vor, die wirklich passen. (Klemens Schreiber)Kontakt:devjobs.atMarkus Puckmayr+43 664 88 67 46 44markus.puckmayr@devjobs.atdanube.aiPhilipp Wissgott+43 699 11 02 77 84philipp@danube.aiWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139286/4457022OTS: danube.aiOriginal-Content von: danube.ai, übermittelt durch news aktuell