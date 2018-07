Erfolg für Verstehen Sie Spaß? (FOTO)

Baden-Baden (ots) -3,81 Millionen Zuschauer sahen SWR Show mit Guido Cantz im ErstenSpaßfilme mit versteckter Kamera, mit prominenten Lockvögeln undOpfern - das kam einmal mehr gut an beim Publikum: 3,81 MillionenZuschauer wollten am Samstagabend (14.7.2018) die aktuelle Ausgabeder Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" mit Guido Cantz im Erstensehen. Das entspricht einem Marktanteil von 17,9 Prozent. In derKategorie der unter 50-jährigen sind es gute 16,8 Prozent. Damit wardie SWR Produktion Quotensieger in der Primetime nach der Tagesschau.Tim Mälzer und Andreas Gabalier reingelegt TV-Koch Tim Mälzerwurde dieses Mal von "Verstehen Sie Spaß?" in einer Schulküche mitversteckter Kamera reingelegt. In einem weiteren Spaßfilm zeigteVolks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier bei einer fingiertenVerkehrskontrolle, dass er jede Menge Spaß versteht. Außerdem inSpaßfilmen zu sehen waren die Youtube-Zwillinge Roman und HeikoLochmann und Social-Media-Star Joyce Ilg. Comedian Kaya Yanar lehrtedas Studiopublikum mit einer entlaufenen Vogelspinne das Fürchten,und Schauspielerin Désirée Nosbusch stellte ihre Qualitäten alsPhotobomb-Fotografin unter Beweis.Die Leitung der Sendung hat Barbara Breidenbach, die Redaktion hatAndreas Freitag. Die Sendung wurde produziert von KimmigEntertainment im Auftrag des SWR.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, senden Sie bitte denVermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" anpresse@swr.de.Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass.Fotos unter www.ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell