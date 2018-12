Baden-Baden (ots) -Ein weiterer Erfolg für die Spaßfilme mit versteckter Kamera, mitprominenten Lockvögeln und Opfern: 3,75 Millionen Zuschauerinnen undZuschauer wollten am Samstagabend (8.12.2018) die aktuelle Ausgabeder Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" mit Guido Cantz im Erstensehen. Das entspricht einem Marktanteil von 13,6 Prozent. In derKategorie der unter 50-Jährigen sind es 13,2 Prozent. Damit war dieSWR Produktion Quotensieger in der Primetime nach der Tagesschau.Beatrice Egli und Kamilla Senjo reingelegt, Otto, Isabel Varellund DJ Bobo als Lockvögel Schlagersängerin Beatrice Egli wurde diesesMal bei einem Trailer-Dreh in einem Ruderboot reingelegt und gingdabei unfreiwillig im Bodensee baden. Als Lockvogel agierteModeratorin Isabel Varell. Ebenfalls als Lockvögel im Einsatz warenComedy-Star Otto Waalkes, Popsänger Mark Forster und DJ Bobo, derhalf, Moderatorin Kamilla Senjo hinters Licht zu führen. Ebenfallsbei der SWR Show zu sehen war Magier Farid, der überraschteKioskkunden mit seiner fingerfertigen Zauberei in ungläubiges Staunenversetzte.Die Leitung der Sendung hat Barbara Breidenbach, die Redaktion hatAndreas Freitag. Die Sendung wurde produziert von KimmigEntertainment im Auftrag des SWR.Im Rahmen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, senden Sie bitte denVermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" anpresse@swr.de.Weitere Infos zur Sendung unter www.SWR.de/verstehen-sie-spass.Fotos unter www.ARD-foto.de Pressekontakt SWR: Bruno Geiler, Tel.07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.de Pressekontakt Position: SylviaKlebsattel, Tel. 0221 931 80661, sylvia.klebsattel@kick-media.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell