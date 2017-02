Leipzig (ots) -Der Fernsehfilm "Katharina Luther" (MDR/ARD Degeto/BR/SWR) hat denNerv der Zuschauerinnen und Zuschauer getroffen.Im Rahmen eines Themenabends zeigte Das Erste am gestrigenMittwoch die Verfilmung der Lebensgeschichte von Katharina Luther,der wohl bedeutendsten Frau der Reformationszeit.In Mitteldeutschland entschied sich mehr als jeder fünfteFernsehzuschauer sowohl für den Film (24,6 Prozent Marktanteil, 0,97Millionen Zuschauer) als auch für die anschließende Dokumentation vomMDR "Luther und die Frauen" (21,7 Prozent Marktanteil, 0,70 MillionenZuschauer).Bundesweit war "Katharina Luther" mit 22,5 Prozent Marktanteil und7,28 Millionen Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages. Dergleichnamige Fernsehfilm stieß auch beim jungen Publikum auf großesInteresse: 11,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen haben sich dafürentschieden.Das außerordentlich hohe Interesse setzte sich auch bei deranschließenden Dokumentation vom MDR fort: Diese verfolgten nach22.00 Uhr 5,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einemMarktanteil von 19,1 Prozent entspricht.MDR-Intendantin Karola Wille: "Es gibt bereits zahlreiche Filmeüber die Reformation. 'Katharina Luther' hat sich auf eine ganz neueWeise mit dem Thema auseinandergesetzt, weil im Fokus nicht der großeReformator, sondern die Frau an seiner Seite steht. Mit dieserexzellenten Produktion haben wir das Interesse der Zuschauerinnen undZuschauer an Geschichte und dem Thema geweckt und auch getroffen. Dasfreut mich und auch alle Beteiligten sehr. Ihnen allen gilt meingroßer Dank."Wolf-Dieter Jacobi, MDR-Programmdirektor: "Die beeindruckendeGeschichte von Katharina Luther und das Thema Reformation haben amgestrigen Abend ein Millionenpublikum begeistert. Wir freuen unssehr, dass die Verbindung aus Fernsehfilm und Dokumentation so gutgelungen ist. Die langjährige Arbeit an diesem großen Projekt hatsich ausgezahlt. Wir danken den Produzenten, allen Partnern undFilmförderern."Nach dem Drehbuch von Christian Schnalke und unter der Regie vonJulia von Heinz verkörperten Karoline Schuch Katharina Luther, DevidStriesow Martin Luther sowie Ludwig Trepte Philipp Melanchthon."Katharina Luther" ist eine Koproduktion der EIKON (Produzent:Mario Krebs) mit Cross Media (Produzent: Ernst Ludwig Ganzert),Tellux Film (Produzent: Martin Choroba) und Conradfilm (Produzent:Marc Conrad) in Koproduktion mit dem federführenden MDR, ARD Degeto,BR und SWR. Gefördert wurde die Produktion von der MitteldeutschenMedienförderung (MDM) und dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern).Die Redaktion lag bei Jana Brandt (MDR), Johanna Kraus (MDR),Christine Strobl (ARD Degeto), Claudia Simionescu (BR) und ManfredHattendorf (SWR).Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell