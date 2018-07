Erfolg für Kreativschaffende: Landgericht Hamburg verurteilt Onlinedienst UseNeXT zu Schadensersatz und erkennt Täterhaftung an

München (ots) - Die Urhebergesellschaft GEMA gewinnt vor demLandgericht Hamburg gegen den UseNet-Zugangsanbieter Aviteo Ltd. DieRichter bestätigen die Schadensersatzpflicht von Zugangsdiensten,wenn diese das Hochladen und die Verbreitung von urheberrechtlichgeschützten Inhalten durch ihr Geschäftsmodell fördern. Das Urteilist noch nicht rechtskräftig.Das Landgericht Hamburg hat am 22. Juni 2018 (AZ 308 O 314/16)verkündet, dass sich Zugangsdienste, deren Geschäftsmodell auf derillegalen Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken beruht,schadensersatzpflichtig machen können. Im konkreten Fall haftet derZugangsanbieter Aviteo Ltd. der GEMA als Täter einerUrheberrechtsverletzung auf Schadensersatz. "Das Urteil bedeutet füralle Urheber einen wegweisenden Erfolg", bestätigt Dr. TobiasHolzmüller, Justiziar der GEMA. "Onlinedienste wie UseNeXT sindprimär verantwortlich und können sich nicht hinter gesetzlichenPrivilegierungen verstecken. Die Richter des LG Hamburg haben mitihrem Urteil einen wichtigen Präzedenzfall fürSchadensersatzansprüche im Bereich der Internetpiraterie geschaffen."Zugangssoftware von Sharehostern ist häufig so konzipiert, dassInhalte wie Musik oder Filme mit einer speziellen Software gezieltaufgefunden werden können. Das Angebot ist dabei insgesamt klar aufden Download urheberrechtlich geschützter Werke ausgerichtet. Diesmacht die Dienste für ihre Betreiber so lukrativ. Die Richter des LGHamburg stellten in ihrer Urteilsverkündung deutlich heraus, dassDienste, deren Geschäftsmodell auf dem illegalen Download geschützterWerke basiert, den Rechteinhabern gegenüber in der Pflicht stehen.Das Usenet bietet die Möglichkeit, Dateien und Inhalte so zumAbruf bereitzustellen, dass diese über zahlreiche Server weltweitverteilt sind, zu denen Usenet-Anbieter den Zugang vermitteln. VieleAnbieter nutzen gezielt aus, dass auch urheberrechtlich geschützteInhalte, wie beispielsweise Werke aus dem GEMA-Repertoire, illegalheruntergeladen werden können. Zuletzt hatte die GEMA mit Urteil vom14.6.2018 (AZ 5 U 30/16) vor dem OLG Hamburg Unterlassungsansprüchegegen Aviteo Ltd., den Anbieter des Usenet-Zugangsdienstes Usenext,durchgesetzt.Die GEMA vertritt in Deutschland die Urheberrechte von rund 72.000Mitgliedern (Komponisten, Textdichter und Musikverleger) sowie vonüber zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt. Sie ist weltweiteine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik.Pressekontakt:Ursula Goebel, Direktorin KommunikationE-Mail: ugoebel@gema.de, Telefon: +49 89 48003-426Nadine Remus, Senior KommunikationsmanagerinE-Mail: nremus@gema.de, Telefon: +49 89 48003-583Original-Content von: GEMA, übermittelt durch news aktuell