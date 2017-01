Erfolg für DUH-Initiative: Berliner werden 'Becherhelden' - Landesregierung bringt Mehrwegsystem für Coffee to go-Becher auf den Weg

Berlin (ots) - Berliner Abgeordnete stimmen Antrag auf Einführungeines Coffee to go-Mehrwegsystems in der Bundeshauptstadt zu -Deutsche Umwelthilfe hält bepfandete Mehrwegbecher fürzukunftsweisend und besonders verbraucherfreundlich - Berlin istVorbild für ganz Deutschland für einen Wechsel von Einweg zu MehrwegDie Berliner Landesregierung sagt Coffee to go-Einwegbechern denKampf an und hat die Einführung eines umweltfreundlichenMehrwegsystems auf den Weg gebracht. Auf der gestrigen (26.1.2017)Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus wurde einem entsprechendenAntrag der rot-rot-grünen Regierungskoalition zugestimmt. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) hält die Einführung eines Mehrwegsystemsfür Coffee to go für richtungsweisend beim Kampf gegen immer größerwerdende Abfallberge durch Einwegbecher. Andere Städte, Kommunen undder Bund sollten dem Vorbild folgen.Ähnlich wie bei bepfandeten Mehrwegflaschen, sollen Verbraucher inBerlin zukünftig ihren Coffee to go aus einem viele hundert Malwiederbefüllbaren Becher mit Pfand genießen und diesen bei allenteilnehmenden Filialen schnell und unkompliziert wieder abgebenkönnen. Der erfolgreiche Antrag der Berliner Landesregierung zurEinführung eines Mehrwegsystems wird nun im Fachausschuss für Umweltberaten und soll anschließend im Abgeordnetenhaus endgültigverabschiedet werden."Während die Bundesumweltministerin Hendricks dem Lobbydruck vonCoca-Cola nachgibt und den Mehrwegschutz für Getränkeflaschen beendenmöchte, setzt die Berliner Landesregierung mit ihrem Beschluss fürein Mehrwegsystem bei Coffee to go ein wichtiges Zeichen gegen denumweltschädlichen Einwegtrend. Es zeigt aber vor allem, dassPoolsysteme auch bei Mehrweg-Kaffeebechern umsetzbar sind. WennVerbraucher die Möglichkeit haben, ihren bepfandeten Mehrwegbechernach der Nutzung in anderen Cafés schnell wieder abzugeben, dann istdas besonders verbraucherfreundlich und stärkt die Akzeptanz", sagtDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Allein in Berlin werden täglich 460.000 und im ganzen Jahr 170Millionen Einwegbecher verbraucht. Auf diese Weise werden über 2.400Tonnen Müll in der Stadt verteilt. Nach einer repräsentativen Umfrageim Auftrag der DUH sind 85 Prozent der Berliner der Meinung, dassweggeworfene Kaffeebecher die öffentlichen Papierkörbe überlasten undPlätze sowie Parks verschmutzen. Seit Jahren setzt sich die DUH mitihrer Kampagne "Becherheld - Mehrweg to go" für die Einführung einesMehrwegsystems für Coffee to go-Becher in Berlin ein."Die geplante Einführung eines attraktiven Berlin-Mehrwegbechersfür den Handel ist ein guter Ansatz, um die Identifikation derBerliner mit dem Produkt zu erhöhen. Der ebenfalls geplante Rabattvon 20 Cent auf einen Kaffee im wiederbefüllbaren Becher ist einweiterer Grundstein zur Mehrwegförderung", sagt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer. Um gleichzeitig Einwegbecher nochunattraktiver zu machen, hält Fischer auch die Einführung einerAbgabe von 20 Cent für dringend geboten. Dadurch würde der Umstiegvon Mehrweg- auf Einwegbecher noch leichter fallen.Die Aktivitäten der DUH zur Vermeidung von Coffee to go-Bechernwerden ermöglicht und gefördert durch die Stiftung Naturschutz Berlinaus Mitteln des Förderfonds Trenntstadt-Berlin.Links: Webseite der DUH-Kampagne: www.becherheld.dePressekontakt:Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUH030 2400 867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.de, www.duh.dewww.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell