Erfolg durch Treue - Santander ehrt Jubilare (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Im Rahmen der "We are Santander-Woche" ehrte Santander instilvoller Umgebung ihre Jubilare in der Schaffrath Koch & GrillAkademie für stolze 15, 25 oder 40 Jahre Betriebszugehörigkeit.Bei einem Sektempfang begrüßte Ulrich Leuschner,Vorstandsvorsitzender der Santander Consumer Bank AG, zusammen mitweiteren Vorstandsmitgliedern die eingeladenen Jubilare und dankteihnen für Ihre langjährige Treue und Verbundenheit. "Sie tragen mitIhrem Wissens- und Erfahrungsschatz maßgeblich zum Erfolg desUnternehmens bei", so Leuschner weiter.Anschließend luden zahlreiche Live-Cooking-Stationen zum Mitmachenund Verweilen ein. Bei ausgelassener Stimmung tauschten Jubilare,Kollegen und Vorstände dabei unterhaltsame Anekdoten aus dengemeinsamen Jahren aus.Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank istes, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1.520Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 MillionenKunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 MilliardenEuro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kundenzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietetPrivatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hatbundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschlandaußerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in denBereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgüternführend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken SantanderConsumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter.