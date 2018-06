Erfolg auf europäischer Ebene: Arbeitsgruppe zur Normierung des Arztberufes aufgelöst

Berlin (ots) - Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.(BDC) begrüßt die Auflösung der Healthcare Services Focus Group(HSFG) des Europäische Komitee für Normung (CEN). Der BDC hat sich inden letzten Jahren gemeinsam mit anderen Verbänden gegen die Normungder ärztlichen Berufsausübung innerhalb der EU stark gemacht.Zwei Jahre nach der Gründung im Mai 2016 wurde am 16. Mai 2018beschlossen, die Arbeitsgruppe aufzulösen. "Es ist ein großer Erfolgfür unseren Einsatz gegen die Normierung medizinischerDienstleistungen über CEN", so BDC-Vizepräsidentin Prof. Dr. med.Julia Seifert. "Europäische Zusammenarbeit und Vernetzung - auchinnerhalb der Chirurgie - ist wichtig, um Qualitätsstandards auchüber Grenzen hinweg zu etablieren, aber Angelegenheiten dernationalen Gesundheitsversorgung sollten in der Autonomie derNationalstaaten verbleiben", betont Seifert."Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den hohen Qualitätsstandardder medizinischen Versorgung in Deutschland zu erhalten", ergänzt derzweite Vizepräsident des BDC, Dr. med. Jörg-A. Rüggeberg. "Eineeuropäische Norm für medizinische Prozesse birgt die Gefahr, diesehohe Qualität in Deutschland auf ein niedrigeres Niveauherabzusetzen."Informationen zur HSFGhttps://www.cen.eu/work/areas/services/Pages/HSFG.aspxBerufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC)Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) ist mit über17.000 Mitgliedern die größte europäische Chirurgenvereinigung. Ervertritt die berufspolitischen Interessen deutscher Chirurginnen undChirurgen in Klinik und Praxis.Pressekontakt:Julia WeilbachPresse- & ÖffentlichkeitsarbeitBerufsverband der Deutschen Chirurgie e.V.Luisenstraße 58/5910115 BerlinTel.: 030/28004-200E-Mail: weilbach@bdc.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC), übermittelt durch news aktuell