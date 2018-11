Erfolg anders denken: Deutsche Bildung motiviert Studenten, ihren eigenen Weg zu gehen

Frankfurt (ots) - "Rezepte für den perfekten beruflichen Werdeganggibt es viele", sagt Anja Hofmann, Vorstandsmitglied der DeutschenBildung. Tipps für die korrekte Bewerbungsmappe, zurGehaltsverhandlung oder zum erfolgreichen Networking helfen, aberentscheidend ist: Die eigenen Stärken und die persönlichenErwartungen an das Leben kennen. "Genau das fällt gerade jungenMenschen noch sehr schwer, denn sie sind es oft gewohnt, sich nachfremden Erwartungen zu richten", sagt Hofmann.Mit dem "Persönlichkeits- und Karrieretag", den die DeutscheBildung am 17. November in Frankfurt in den Räumlichkeiten von Ernst& Young ausrichtet, erleben die teilnehmenden Studenten inspirierendePersönlichkeiten. Zum Beispiel spricht der TV-Moderator undWeltreisende Michael Wigge zum Auftakt, wie Prokrastination, also derHang zum Aufschieben anstehender Aufgaben, überwunden werden kann.Ali Mahlohdji, Gründer der Plattform whatchado, berichtet überLeidenschaft als Grundvoraussetzung für beruflichen Erfolg. DasUnternehmen Lufthansa ist mit einer Geschichte zum Aufstieg innerhalbeines Großkonzerns im Programm. "Wir wollen, dass Studentinnen undStudenten über den vermeintlich perfekten Lebenslauf undBewerbungsratgeber hinausdenken", sagt Hofmann. "Deshalb haben wirReferenten eingeladen, die bei ihrem beruflichen Weg vor allem ausihrer Persönlichkeit schöpfen und die dabei gleichzeitig die Vielfaltder modernen Arbeitswelt abbilden", sagt Hofmann.Das Trainingsprogramm WissenPlus, das zusammen mit derStudienfinanzierung die beiden Säulen des Studienfonds der DeutschenBildung bildet, enthält zudem nachgefragte Soft-Skill-Themen und dieKnow-How-Vermittlung für den Übergang vom Studium in den passendenJob. "Wir sind aber fest davon überzeugt, dass zunächst einmal klarsein muss, wo die berufliche Reise überhaupt hingehen soll. Dazumüssen Studenten wissen, wer sie sind und wofür sie brennen", sagtHofmann zum Konzept der Veranstaltung.Für geförderte Studenten ist die Veranstaltung Teil desStudienfonds-Angebots. Externe Studenten können zum ermäßigtenStudentenpreis unter www.deutsche-bildung.de noch Tickets in Höhe von79 Euro erwerben.Pressekontakt:Deutsche Bildung AGStefanie Müllerstefanie.mueller@deutsche-bildung.deOriginal-Content von: Deutsche Bildung AG, übermittelt durch news aktuell