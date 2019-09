Erfolg der Pet Fair Asia sprengt alle Erwartungen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Pet Fair Asia, die von VNU ExhibitionsAsia organisierte, erfolgreiche Haustiermesse fand vom 21. bis 25.August 2019 bereits zum 22. Mal in Shanghai statt. Die Messe konnteauf einer Fläche von 185.000 m2 in 14 Hallen 1.591 Ausstelleraufnehmen und 67.163 Branchenvertreter aus 42 Ländern und Regionender Welt begrüßen, was ihre zentrale Rolle in der internationalenHaustierbranche stärkt.Ihren internationalen Stand konnte die Pet Fair Asia mit 8.656internationalen Besuchern und einer beachtlichen Steigerung vonKäufern aus Südostasien, dem Nahen Osten und Südamerika bestätigen,was die gewöhnlich erwarteten Besucherzahlen aus Südkorea, Japansowie die der Großhandelskäufer aus den westlichen Märktenaufstockte.Aussteller aus dem Ausland erzielten bei der Messe neue Erfolge,insbesondere in den Sparten Futter, Snacks undHaustierernährungswissenschaft. Der Veranstalter bemerkte zudem einhohes Wachstum neuer chinesischer Marken, die innovative Produktevorstellten und sich somit ganz klar von der reinen Fertigung aufeine moderne Markenlogik verlagerten.Die in Produktsektoren organisierte Messe umfasste erweiterteAspekte der Lieferketten der Branche, wobei für Haustierfutter,Snacks/Leckerli, Haustierernährungswissenschaft und Anbieter vonHaustierfutter, Kleintiere, Reptilien und Aquaristik, Produkte fürKatzen, Spielzeug, Zubehör und Bekleidung, veterinäre Produkte undZubehör sowie intelligente Produkte und die Wearable-Technikspezifische Hallen vorgesehen waren.Bei der Messe erfolgte die internationale Markteinführung mehrererProdukte. Zudem fanden interne Strategiebesprechungen vonmultinationalen Konzernen statt (Nestle (https://www.petfoodindustry.com/articles/8454-nestle-purina-attends-pet-fair-asia), Royal Canin (https://www.chinapetmarket.com/royal-canin-wants-pet-friendly-shanghai/)), und es bestand täglich Gelegenheit zum Networking undErfahrungsaustausch mit Gleichgestellten aus aller Welt. Das 9.Internationale Gipfeltreffen der Haustierbranche (https://www.petfairasia.com/en/events/international-pet-industry-summit/) fand am Tagvor Messeeröffnung statt und übertraf jegliche Rekorde: 1.200Delegierte hatten Zugang zu exklusiven Daten über die neuesten Trendsauf dem chinesischen Markt und konnten sich mit internationalenMeinungsbildnern austauschen. Das 8. Petfood Forum China(https://www.petfairasia.com/en/events/petfood-forum-china/)vermittelte Teilnehmern einen detaillierten Einblick in neueHaustierfuttervorschriften, die neuesten Trends, die bewährtenVorgehensweisen in Bezug auf Futtersicherheit und Marktchancen.Der Veranstalter gab den Start der Asia Pet Alliance(https://www.petfairasia.com/en/asia-pet-alliance/) bekannt, einerglobalen Initiative zur Kooperationsförderung zwischen führendenBranchenvertretern, zur Entwicklung eines nachhaltigenEntwicklungsmodells für die Haustierbranche sowie für eine neueB2B-Messe: Pet Fair South-East Asia (https://www.petfair-sea.com/)(SEA). Pet Fair SEA wird vom 14. bis 16. Oktober 2020 in Bangkok(Thailand) tagen und einer Region mit rasantem Entwicklungspotenzialdienen. Anhand von vorab vereinbarten Besprechungen,Hosted-Buyer-Programmen für Fachbesucher und erstklassigen Exponatenwird diese von namhaften Initiatoren entwickelte Messe einehochwertige Geschäftsumgebung schaffen.Die 23. Pet Fair Asia ist für den 19. bis 23. August 2020angesetzt.Erwartungsgemäß werden 2.000 Aussteller die gesamten Messehallen(17 Hallen, 210.000 m2) belegen.Informationen:Herr Yannick Verry+862161956016www.petfairasia.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/995988/Pet_Fair_Asia.jpgOriginal-Content von: VNU Exhibitions Asia, übermittelt durch news aktuell