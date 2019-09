Erfolg: Iglo hebt Masthuhn-Standards an

Berlin (ots) - Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelterzielte einen weiteren Erfolg: Nomad Foods wird bis 2026 dieKriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative umsetzen. Der Konzernist mit seinen Marken Iglo, Findus, Birds Eye und anderen nacheigenen Angaben Europas führender Anbieter von Tiefkühlkost. In einereuropaweiten Kampagne hatten die Albert Schweitzer Stiftung gemeinsammit acht weiteren Tierschutzorganisationen zu diesem Schrittaufgefordert.Zu den Kriterien der Masthuhn-Initiative gehören unter anderem derEinsatz weniger überzüchteter Tiere, mehr Platz und natürliches Lichtin den Ställen. Nomad Foods und seine Marken werden ab 2026 alleKriterien der Initiative in ganz Europa erfüllen. Diese Fristerscheint zunächst lang, jedoch dauert eine großflächige Umstellungder Zuchtlinien mehrere Jahre.»Nomad Foods macht einen Schritt in die richtige Richtung. Wirfreuen uns, dass wir den Konzern nur drei Tage nach Kampagnenstartfür die Masthuhn-Initiative gewonnen haben«, sagt Mahi Klosterhalfen,Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. »In Deutschland folgt Igloals einer der Spitzenreiter im Bereich Tiefkühlkost seinenKonkurrenten Frosta und Dr. Oetker. Wir erwarten jetzt auch vom Restder Branche entsprechende Schritte.«Hintergrund Europäische Masthuhn-InitiativeUm den schlimmsten Probleme in der Hühnermast entgegenzuwirken,hat die Albert Schweitzer Stiftung mit knapp 30 weiterenTierschutzorganisationen die Kriterien der EuropäischenMasthuhn-Initiative formuliert. Insgesamt haben sich bereits rund 160Unternehmen aus den USA und Europa dazu verpflichtet, die Kriterienzu erfüllen. Die Palette der Unternehmen reicht dabei von Konzernenwie Nestlé, Unilever und Danone über große Caterer wie Sodexo,Aramark und die Elior Group bis hin zu Fast-Food-Ketten wie KentuckyFried Chicken und Peter Pane.Die Forderungen der Europäischen Masthuhn-Initiative beinhaltenVorgaben zu Platzangebot, Auslauf, Stallklima und -gestaltung, Lichtsowie zur Betäubung vor der Schlachtung. Die Initiative fordertaußerdem - im Gegensatz zur »Initiative-Tierwohl« - die Umstellungauf langsamer wachsende Zuchtlinien, um den sonst üblichenGesundheitsproblemen der Tiere durch die rasante Gewichtszunahmenachhaltig entgegenzuwirken.Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative finden Sie aufhttps://masthuhn-initiative.de/. Die offizielle Verpflichtung vonNomad Foods lässt sich unterhttps://www.nomadfoods.com/our-sustainable-path/ abrufen.Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sieauf wichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zureduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern.Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigtAlternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelLeiterin KommunikationAlbert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltTel: +49 (0)30 400 54 68 - 15Mobil: +49 (0)171 415 40 28E-Mail: presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell