Erfolg: Einschulungsstichtag wird verlegt

Stuttgart (ots) - Im Februar 2019 schloss sich die PiratenparteiBaden-Württemberg den Forderungen einer Eltern-Initiatve an, denStichtag zur Einschulung zurück zu verlegen. [1] DerBildungsausschuss des Landtags stimmt dieser Ansicht nun zu. [2]"Es freut uns zu sehen, dass die zehntausenden Stimmen gehörtwurden. Wir hoffen auf eine baldige Anpassung des entsprechendenGesetz und bedanken uns bei allen Mitgliedern des Bildungsausschuss,dass sie unseren Forderungen gefolgt sind." kommentiert MichaelKnödler, stellvertretender Landesvorsitzender und Regionalrat. "Eingroßer Dank gilt auch allen Unterzeichnern der Petition und vor allemdem Team dahinter, das sich so fleißig für das Anliegen eingesetzthat."Nach wie vor liegt die Entscheidung über die Aufnahme an denSchulen beim Rektorat. Hier gibt es noch keinen Beschluss aus demBildungsausschuss."Mit der Verlegung des Stichtags haben wir schon einen Schritt inRichtung des Kindeswohls getan. Nun müssen wir die Verantwortung auchnoch von fremden Einschätzungen hin zu den Eltern bringen. Letztlichwissen diese am Besten über ihr Kind Bescheid. Eine entsprechendefachliche Beratung soll den Eltern beiseite stehen." so Knödlerweiter.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/eB6CZ7[2] http://ots.de/aLXHxy