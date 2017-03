Der Erfolg der 8. Round Hainan Regatta 2017 verwandelt Hainan in eine führende Destination für Segelveranstaltungen

Hainan, China (ots/PRNewswire) - Yang Yiguang, stellvertretenderDirektor der Abteilung für Kultur, Radio, Fernsehen, Veröffentlichungund Sport der Provinz Hainan, China, gab auf einer Pressekonferenzanlässlich der 8. Round Hainan Regatta 2017 bekannt, dass die vonHainan Ocean Race Co., Ltd. organisierte Veranstaltung ein großerErfolg war, welcher der sich entwickelnden Regattaindustrie der Inseleinen enormen Wachstumsschub gab. Vier unlängst organisierteVeranstaltungen sollten bei Segelteams aus der ganzen Welt einenTrend zur Teilnahme an den in Hainan veranstalteten Events schaffen.Vier unlängst organisierte Veranstaltungen lieferten die Synergie,die zur erforderlichen Dynamik führte:1. Neun chinesische Behörden, die alle in irgendeiner Form fürSportveranstaltungen verantwortlich sind, darunter dieGeneralverwaltung für Sport in China und die Nationale ChinesischeTourismusverwaltung veröffentlichten gemeinsam den Plan für dieEntwicklung des Wassersports, der Round Hainan im November 2016 alsprofessionellen, nationalen Segelwettbewerb einstufte.2. Im Januar 2017 veröffentlichte die Provinzregierung von Hainanadministrative Übergangsmaßnahmen, die ein Rahmenwerk für dieOrganisation von Segelveranstaltungen vorgaben und die Koordinatendes Meeresbereiches festlegten, der in die Gerichtsbarkeit derProvinz fällt, ebenso wie die Regeln und Inspektionsverfahren fürSegelveranstaltungen innerhalb dieser Gerichtsbarkeit. Hainan ist dieeinzige Provinz Chinas, die derartige Verwaltungsmaßnahmenveröffentlichte und sie beweist damit ihr Engagement für küstennaheSportveranstaltungen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen ist ein Auslöserfür den Start der Segelindustrie in der Provinz und sie vereint alleElemente, die zur Transformation Hainans in eine ideale Destinationfür die Veranstaltung von Segelevents der Weltklasse erforderlichsind.3. World Sailing gab am 22. Januar 2017 bekannt, dass Sanya, dasFreizeitzentrum der Insel, im Jahr 2017 Gastgeber der Youth SailingWorld Championships sein wird. Zwischen dem 9. und 16. Dezember 2017werden für die Wettkämpfe in den Gewässern rund um die Insel Hainanüber 400 Segler aus mehr als 60 Ländern und Regionen erwartet.4. Sanya stimmte am 15. Februar 2017 ebenfalls zu, in den Jahren2017-18 und 2019-20 Teampartner und Gasthafen der Clipper Round theWorld Yacht Race zu sein. Die Clipper Round the World Yacht Race isteine weitere führende Segelveranstaltung, die nach der Volvo OceanRace in Sanya stattfindet.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.hnoceanrace.com/.Pressekontakt:Li Meng+86-186-8995-1257limeng@hnoceanrace.comOriginal-Content von: Hainan Ocean Race Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell