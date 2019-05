Bad Brückenau (ots) -Kaum einer weiß es, und doch ist es historisch belegt: ImParkhotel Bad Brückenau wurde vor 70 Jahren vereinbart, dass die neuewestdeutsche Demokratie den Namen «Bundesrepublik Deutschland» tragensollte. Die Atmosphäre des damaligen Politiker-Treffens lässt sichheute noch nacherleben.Das historische Parkhotel Bad Brückenau hat seit seinerFertigstellung im Jahre 1901 schon viele illustre Gäste gesehen. Soließen sich hier Stars wie Chris de Burgh, Joe Cocker, Peter Krauss,Steffi Graf und Donna Leon bewirten. Doch selbst in demnordbayerischen Kurort selbst wissen nur wenige, dass hier auchGeschichte geschrieben wurde. Geschichte, die heute noch täglichrelevant ist. Denn im heutigen Dorint Resort & Spa Bad Brückenautrafen sich am 13. April 1948 hochrangige Politiker des EllwangerKreises, um über die Struktur des künftigen deutschen Staates zuberaten. Und bei eben dieser Gelegenheit fiel auch erstmals der Name«Bundesrepublik Deutschland».Die etwa 60 ausschließlich männlichen Teilnehmer saßen im heutedenkmalgeschützten Kuppelsaal des heutigen Dorint Hotels zusammen,während vielleicht die dicken Rauchschwaden ihrer Zigarren in dieLuft stiegen. In diesem prächtigen Jugendstil-Ambiente war es, dassKonrad Adenauer das Fundament für seine Kanzlerschaft legte.Nur ein einziges Mal tagte der Ellwanger Kreis außerhalbEllwangens, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg nahe derbayerischen Grenze. Doch dieses Treffen war das mit Abstandbedeutungsvollste. Und es war auch das einzige Mal, dass Adenauerdaran teilnahm. Ursprünglich setzte sich der Ellwanger Kreis ausMinistern und Staatssekretären von CDU und CSU aus den süddeutschenLänderregierungen der amerikanischen Besatzungszone zusammen.Adenauer dagegen vertrat die britische Besatzungszone des Rheinlandsund reiste auf noch von Kriegsschäden gezeichneten Straßen von seinemWohnort Rhöndorf bei Bonn an."Brückenau war nicht schlecht gelegen für dieses Treffen, esbefand sich sehr zentral in Deutschland", erläutert StadtarchivarRoland Heinlein. "Und außerdem war im Bad im Winter nichts los, sodass man sich hier treffen konnte, ohne es an die große Glocke zuhängen."Um Diskretion muss es den Teilnehmern gegangen sein, denn siehatten Brisantes zu bereden: Es ging ihnen um eine NeuordnungDeutschlands mit föderaler Struktur, und das unter Ausschluss derostdeutschen Länder in der sowjetischen Zone.Bei dem Treffen war kein einziger Vertreter der SPD dabei, dieeine Teilung Deutschlands um jeden Preis verhindern wollte. Wasbesprochen wurde, sickerte aber trotzdem durch. Im«Sozialdemokratischen Pressedienst» vom 21. April 1948, der imStadtarchiv von Bad Brückenau einzusehen ist, heißt es: "DieBesprechungen wurden um den von dem »Ellwanger Kreis» auserarbeiteten Verfassungsentwurf geführt. Dieser Entwurf sieht vor,dass Deutschland ein Bundesstaat mit der Bezeichnung «BundesrepublikDeutschland» sein soll." Die Bezeichnung «Deutsches Reich» erscheinenicht mehr angemessen.Ein offizielles Protokoll des Treffens im Kuppelsaal existierenicht, berichtet Lokalhistoriker Erhard Belz von der«Arbeitsgemeinschaft der Autographensammler» in Bad Brückenau: "Esgab nur Mitschriften einzelner Teilnehmer. Die ausführlichstenNotizen machte der CDU-Politiker Walter Strauß, der ein mehrseitigesDokument hinterließ." Strauß gehörte dem Länderrat des amerikanischenBesatzungsgebietes an und wurde später Staatssekretär imBundesjustizministerium. Seine Niederschrift mit dem Titel«Grundsätze für eine Deutsche Verfassung» befindet sich heute imArchiv der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und auch hier steht:"Deutschland soll ein Bundesstaat mit der Bezeichnung «BundesrepublikDeutschland» sein. Die Gliedstaaten des Bundes sind die Länder."Dieses umfangreiche Dokument des Ellwanger Kreises sei trotzseiner geschichtlichen Bedeutung heute weitestgehend unbekannt,urteilt Belz. Erst durch seine Recherchen findet es nun wiederBeachtung. Auch über die «Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund undLänder(n)» und die «Organisation der Bundesgewalt», also dieGewaltenteilung, berieten die Politiker in Bad Brückenau ausführlichund formulierten einen sehr konkreten Entwurf: "Dieser Vorschlag nahmdie Regelung des Grundgesetzes im Wesentlichen vorweg", schreibt dazuder Rechtswissenschaftler und Professor für Völkerrecht, BardoFassbender, von der Universität St. Gallen.Konrad Adenauer fuhr gestärkt aus Bad Brückenau nach Hause. ImSeptember 1948 wurde er zum Präsidenten des Parlamentarischen Ratesgewählt und trat damit vollends ins Rampenlicht der deutschenNachkriegspolitik. Vor 70 Jahren, am 23. Mai 1949, verkündete er dasGrundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, und am 15. September1949 wurde er schließlich zum ersten deutschen Bundeskanzler gewählt.Der 70. Geburtstag der Bundesrepublik Deutschland wird im DorintResort & Spa Bad Brückenau vom 24. bis zum 26. Mai mit einerSonderausstellung im Kuppelsaal gefeiert. Historische Exponate undDokumente illustrieren die Geschichte der Bundesrepublik seit ihrerGründung.Das Vier-Sterne-Hotel hat 116 Zimmer und Suiten und ist Teil deseinzigartigen malerischen Gebäudeensembles im Staatsbad BadBrückenau, das sich der Bayernkönig Ludwig I. (1786-1868) seinerzeitals Privatresidenz auserkoren hatte.Heute ist das gesamte Gebäudeensemble im Besitz des bayerischenStaates, der Wert darauf legt, das bezaubernde historische Flair zuerhalten. Und so hat sich der Kurbereich Bad Brückenaus seit LudwigsEpoche äußerlich kaum verändert. Im Inneren jedoch hält das DorintResort & Spa Bad Brückenau alle Annehmlichkeiten eines modernenHotel- und Wellness-Betriebs bereit. Angefangen beim hauseigenenVital Spa & Garden, mit Angeboten wie etwa Physiotherapie undHeilquellen-Wellness, über die mehrfach ausgezeichneteSlow-Food-Küche von Küchenchef Thomas König bis hin zumVier-Sterne-Superior-Komfort der Zimmer und Suiten. Ein Aufenthalt inBad Brückenau ist deshalb die denkbar angenehmste Weise, eineZeitreise in die Vergangenheit zu unternehmen.Fakten und Infos: Dorint Resort & Spa Bad BrückenauIn der Mitte Deutschlands und nah an der A7 zwischen Fulda undWürzburg liegt das Vier-Sterne-Superior Dorint Resort & Spa BadBrückenau: Das Hotel mit 116 Zimmern (98 Doppelzimmer, 18 Suiten)umfasst verschiedene Gebäude, die sich mitten in einer Parkanlagebefinden. Dazu gehören das Parkhotel mit Restaurant und dem direktangeschlossenen, neu gebauten Parkflügel. Insgesamt zehn historischeund moderne Veranstaltungsräume für bis zu 180 Personen fügen sich indie Anlage ein. Die Restaurants Ludwig's und Lola's, produktbezogenbiozertifiziert, beziehen Spezialitäten von heimischen Höfen. FürKüchenchef Thomas König ist die Einbindung der regionalen Bauern vongroßer Bedeutung, um die Lieferwege so kurz wie möglich zu halten.Das "Vital Spa & Garden" mit 2.800 Quadratmetern verfügt über einenIn- und Outdoor-Pool, Health Club, drei Saunen, Dampfbad, Solegrotte,verschiedene Ruheräume und ein umfangreiches Angebot anWellness-Anwendungen.Heinrich-von-Bibra-Strasse 1397769 Bad BrückenauTelefon +49 9741 85-0Fax +49 9741 85-425E-Mail: info.badbrueckenau@dorint.comKurtaxe2,90 EUR pro Person und Tag1,45 EUR pro Person und Tag, ermäßigtQuellen:Görtemaker, Manfred: Kleine Geschichte der BundesrepublikDeutschland, München 2002, S. 39 f.Fassbender, Bardo: Der offene Bundesstaat: Studien zur auswärtigenGewalt und zur Völkerrechtssubjektivität bundesstaatlicherTeilstaaten in Europa, Tübingen 2008, ISBN 9783161492181, gebunden,S. 272 ff.«Sozialdemokratischer Pressedienst» vom 21. April 1948, Hannover,in: Stadtarchiv Bad Brückenau.Strauß, Walter: Grundsätze für eine Deutsche Bundesverfassung, 22.April 1948, Nachlass im Besitz der Konrad-Adenauer-Stiftung,Berlin/Sankt Augustin.Infos:Stadtarchiv Bad BrückenauRoland HeinleinAlter Rathausplatz 197769 Bad BrückenauTelefon: 09741 804-55Mail: kultur@bad-brueckenau.deArbeitsgemeinschaft der Autographensammler (AdA)Erhard BelzBussardstr. 2036391 SinntalTelefon: 06664 6601E-Mail: Belz@ada1986.deLink: https://ada1986.de/impressum/Bayerisches Staatsbad Bad BrückenauStaatliche KurverwaltungBettina Lange Marketing & PresseHeinrich-von-Bibra-Str. 2597769 Bad Brückenaulange@badbrueckenau.comTelefon: 09741 802 854 www.staatsbad.deKonrad-Adenauer-StiftungDr. Johann von DiestPressereferentMail: Johann.Diest@kas.deTel.: 030 26996 3591 https://www.kas.dePressekontakt:Public Cologne GmbHJohannes KeilGertrudenstraße 950667 köln0221/2720265j.keil@publiccologne.deOriginal-Content von: Dorint GmbH, übermittelt durch news aktuell