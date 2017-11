Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Was wäre unsere Welt ohne die vielen Dinge, die mal irgendjemandirgendwann erfunden hat - ohne Licht und Autos, ohne Telefon,Fernseher oder das Internet? Unser Leben wäre definitiv ein anderes.Genau darum geht es auch beim 48. Internationalen Jugendwettbewerb"jugend creativ" der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Das Mottolautet nämlich "Erfindungen verändern unser Leben". Mathias Pillaschhat sich mit der Schirmherrin des aktuellen Wettbewerbs unterhalten.Sprecher: Für viele steht Fernsehmoderatorin Shary Reeves für einStück der eigenen Kindheit. 16 Jahre lang ging sie an der Seite vonRalph Caspers in d er Sendung "Wissen macht Ah!" ziemlich verrücktenDingen auf den Grund. Zur Wissenschaft selbst fand die Tochter einesPhilosophieprofessors aber eher über Umwege.O-Ton 1 (Shary Reeves, 18 Sek.): "Ja, ich glaube, ich bin da soein bisschen reingestolpert, ehrlich gesagt. In der Schule war ichgar nicht so interessiert in diesen Themenbereichen, aber als ichfertig war, bin ich da so angedockt und muss ehrlich sagen, michinteressiert das natürlich alles total, weil ich ein sehr neugierigerMensch bin. Und wer klugscheißt nicht mal gerne."Sprecher: Kreativ war Shary allerdings schon immer und sie ist esauch immer noch.O-Ton 2 (Shary Reeves, 18 Sek.): "Ich bin ja auch viel im Bereich'social media' unterwegs. Da ist man ja auch kreativ, nicht nur mitden Bildern, die man zeigt, sondern auch mit den Inhalten dazu. Ichzeichne sehr gerne sehr viel und erfinde mich jeden Tag neu. Unddarum, würde ich sagen, passt dieses ganze Thema auch ganz gut zumir."Sprecher: Gemeint ist das Motto des 48. "jugendcreativ"-Wettbewerbs der Volksbanken und Raiffeisenbanken, bei demKinder und Jugendliche dazu aufgerufen sind, sichkünstlerisch-kreativ mit dem Motto "Erfindungen verändern unserLeben" auseinanderzusetzen.O-Ton 3 (Shary Reeves, 33 Sek.): "Das kann auch alles sein. Und esgeht jetzt natürlich nicht darum, dass ihr irgendwie jetzt waserfinden sollt, sondern wir wollen eure Gedanken und eure Ideensammeln, am liebsten in Bildern oder auch in Kurzfilmen. Und dasGanze könnt ihr dann einreichen bis zum 21. Februar 2018 bei eurerteilnehmenden Bank vor Ort. Die Kurzfilme, die könnt ihr auch nochzusätzlich online unter jugendcreativ-video.de auf das Video-Portalhochladen. Und ich freue mich natürlich über ganz, ganz, ganz vielContent von euch!"Abmoderationsvorschlag:Mitmachen beim 48. "jugend creativ"-Wettbewerb können alle Kinderund Jugendlichen bis zu einem Alter von 20 Jahren. DieWettbewerbsunterlagen gibt´s bei allen teilnehmenden Volksbanken undRaiffeisenbanken, weitere Infos zum Wettbewerb unterwww.jugendcreativ.de.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. -BVRCornelia SchulzReferentin Presse/KommunikationSchellingstraße 410785 BerlinTel.: +49 30 2021-1330E-Mail: c.schulz@bvr.deNotes-Mail: Cornelia Schulz/BVR@BVRhttp://www.bvr.deAgentur wiese pr | Beate Wiese | Telefon: 030/60945-180E-Mail: mail@wiese-pr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell