Der Erfinder von günstig: ALDI startet humorvolle Digitalkampagne zum ALDI PREIS

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - "Heute so wie früher zum ALDI PREIS": DieUnternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD launchen eine gemeinsameDigitalkampagne zum Thema Preisführerschaft. Auf allen digitalen Kanälen vonALDI wird ab dem 2. August zum Thema Preis und Qualität gerappt und aufhumorvolle Weise gezeigt, wer das Discount-Prinzip erfunden hat.Von der Oma, die Feinkost liebt, über den feinen Herrn im weißen Anzug, derWaschmittel braucht, bis hin zum Obst essenden Rapper: In dem über zwei Minutenlangen Clip werden verschiedene Charaktere mit ALDI Produkten oder beim Einkaufdargestellt. Dazu rappt Hauptprotagonist Daniel Hernandez durch die vergangeneund heutige Zeit und zeigt, dass es mit dem Beginn der Discount-Ära seit jehernur einen Preisführer gab: ALDI. Im Retro-Stil und mit lustigen Strophenveranschaulicht das Video: "Hier hat Opa schon gespart." Am Ende des Clipsprangt der ALDI PREIS plakativ und selbstbewusst auf der Jacke des Rappers."Mit der Kampagne möchten wir vor allem bei einer jungen Zielgruppe auf eineunterhaltsame Art und Weise darauf aufmerksam machen, dass ALDI der Erfinder vongünstig ist", sagt Matthias Kräling, Manager Social Media bei ALDI Nord."Unser neuer digitaler Spot zahlt auf eine wesentliche DNA von ALDI ein: DiePreisführerschaft. Das möchten wir mit einem Augenzwinkern in den Fokus rückenund beweisen, dass Qualität nicht teuer sein muss", sagt Marco Ganser, DirectorMarketing bei ALDI SÜD.Parallel zum Live-Gang des Videos starten die Discounter eineaufmerksamkeitsstarke Guerilla-Aktion in ausgewählten Großstädten. Am 9. und 10.August wird der Spot in insgesamt zwölf Städten an belebten Standortenöffentlich auf Häuserwänden gezeigt: Im ALDI Nord Gebiet sind es die StädteDortmund, Hamburg, Berlin, Leipzig, Essen und Bremen. Im ALDI SÜD Gebiet läuftder Spot in den Städten München, Düsseldorf, Frankfurt, Bonn, Stuttgart undKöln.Verantwortlich für die Kreation der Kampagne zeichnet Scholz & Volkmer.Produziert hat das Video die BIGFISH Filmproduktion GmbH.Das Video ist auf den YouTube Kanälen von ALDI Nord(https://www.youtube.com/watch?v=1ryc0wYcKsU) und ALDI SÜD(https://youtu.be/AVgiY4yiNeg) zu sehen und wird bei beiden Unternehmen durchweitere Social Media Maßnahmen begleitet.