Erfahrungen belegen: europaper gehÃ¶rt zu den besten Arbeitgebern der Druckbranche

Hamburg (ots) - Im vergangenen Jahr kürte das Magazin "Druck & Medien" die beliebtesten Arbeitgeber in der Druckbranche. Das Ranking basierte auf Informationen aus erster Hand: Die Bewertungen und Erfahrungen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter verschiedener Unternehmen auf Europas gröÃ?ter Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu bildeten die Grundlage. Die europaper GmbH - Markführer im Bereich Papier- und Etikettenrollen - belegte in der Rangliste der 100 besten Arbeitgeber den zweiten Platz.Arbeitgeberbewertungen immer wichtigerNicht nur in der Druck-, Papier- und Verpackungsbranche sind Bewertungen auf Online-Portalen wie Kununu ein klares Indiz für die Leistung als Arbeitgeber geworden. Immer mehr Bewerber informieren sich im Netz über die Erfahrungen und Einschätzungen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter, um sich einen ersten Eindruck vom Unternehmen als potenziellen neuen Arbeitgeber zu verschaffen. Kununu ermöglicht Mitarbeitern, Bewerbern und Auszubildenden, das Unternehmen in dreizehn Kategorien - darunter Gehalt/Sozialleistungen, Vorgesetztenverhalten und Arbeitsatmosphäre - mit eins bis fünf Sternen zu bewerten. Die Feedback-Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, Transparenz zu schaffen und Arbeitgebern verschiedenster Branchen einen Einblick in die Wahrnehmung ihrer Mitarbeitenden zu gewähren - um Stärken und Schwächen zu erkennen und sich weiterzuentwickeln.europaper weit über Branchendurchschnitt"Druck & Medien" stellte als Fachmagazin der Druckindustrie 100 Arbeitgeber aus Deutschland, Ã?sterreich und der Schweiz auf den Prüfstand und kürte auf Basis der Kununu-Bewertungen den besten Arbeitgeber der Druckbranche. Das Ranking ergab: europaper überzeugt nicht nur als europaweiter Markführer im Bereich Papier- und Etikettenrollen, sondern auch als Arbeitgeber. Mit knapp unter vier von fünf Sternen liegt das Unternehmen weit über dem Branchendurchschnitt und belegte den zweiten Platz des Vergleichs. Besonders hervorzuheben ist die erstklassige Bewertung im Bereich Gehalt und Sozialleistungen mit einem Durchschnittswert von 4,75 Sternen. Optimierungspotential gebe es laut einiger Mitarbeiter einzig im Bereich Weiterbildung: "Wir würden der Mitarbeiterentwicklung selbstverständlich gerne mehr Raum und den Mitarbeitenden mehr Aufstiegsmöglichkeiten geben. Die wenigen Möglichkeiten in diesem Bereich sind besonders der Struktur des Unternehmens geschuldet: europaper besteht aus den Abteilungen Lager/Logistik, Vertrieb und Geschäftsführung. In den einzelnen Abteilungen haben wir eine flache Hierarchie und setzen eher auf eigenverantwortliches Arbeiten anstelle von Weisungen verschiedener Leitungsebenen", so Frank Lunkeit, Geschäftsführer der europaper GmbH. Das schaffe wiederum die Grundlage für individuelles und freies Arbeiten, bei dem die Mitarbeitenden den Fokus auf ihre persönlichen Stärken legen und diese ausbauen können.Ã?ber die europaper GmbHDer Hersteller von Papier- und Etikettenrollen bedient mit seinem vielfältigen Produktangebot mehr als 90.000 Kunden und hat sich in seiner noch jungen Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2001 zum Marktführer in ganz Europa entwickelt.