Erfahrener, unabhängiger Spieleentwickler übernimmt die Leitung der Entwicklung von FLETA-basierten Blockchain-Spielen bei FLETA

- Der unabhängige koreanische Spieleentwickler Parker Park, der fürSpiele wie Donquixote Online und Nekopocha bekannt ist, übernimmtdie Position des CTO von FLETA.- Auf Grundlage der zwei Jahrzehnte Erfahrung von Park alsunabhängiger Spieleentwickler, die sowohl Planung als auchEntwicklung von Spielen einschließt, rüstet sich FLETA für dieEinführung seiner eigenen Blockchain-Spiele.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Parker Park, ein unabhängigerkoreanischer Spieleentwickler, der für Indie-Spiele wie DonquixoteOnline und Nekopocha bekannt ist, verstärkt das Team von FLETA alsneuer CTO. Park wird die Leitung aller Planungs- undEntwicklungsprojekte für Spiele übernehmen und die Entwicklung vonAnwendungsfällen in der Spielebranche vorantreiben.Parker Park ist ein unabhängiger Spieleentwickler, der in derkoreanischen Spielebranche weitläufig bekannt ist. Er begann im Jahr1998 mit der Entwicklung von Spielen und hat sich einen Namen alsunabhängiger Spieleentwickler gemacht, der alle Aspekte der Planungund Entwicklung von Spielen selbst übernimmt. Zu seinen bekanntestenSpielen gehören Horus Cannon, Donquixote Online, Observer Online undNekopocha. Sein Portfolio schließt außerdem mehr als 10 noch nichtveröffentlichte Spiele ein, für die Parker die Entwicklungabgeschlossen hat. Die Spiele von Parker sind in der koreanischenCommmunity für Computer-/Handyspiele für einzigartige Funktionen undhohe Qualität bekannt.FLETA hat die Möglichkeit und das Potenzial einesBlockchain-Spiels auf der Grundlage der technologischen Vorteile vonBlockchain für die Spielebranche umfassend beurteilt und daraufhin imvergangenen Mai sein eigenes Blockchain-Spiel geplant und entwickelt.Im Zuge der Einführung des Mainnets in der zweiten Jahreshälfte hatdas Unternehmen zudem die Erstellung von Anwendungsfällen im Hinblickauf Spiele basierend auf der FLETA-Technologie beschleunigt. Es wirderwartet, dass die Erfahrung und Fachkenntnisse von CTO Parker Park,dessen Ziel die Entwicklung eines qualitativ hochwertigenBlockchain-Spiels ist, große Synergien insbesondere mit dentechnologischen Vorteilen, der hohen Geschwindigkeit und derunbegrenzten Skalierbarkeit von FLETA schaffen wird."Der Branche der Handyspiele wurde in ihrer Anfangsphase nichtsehr viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. Nachdem jedoch einHandyspiel zum Hit der gesamten Spieleindustrie geworden war,verzeichnete der Markt für Handyspiele ein bemerkenswertes Wachstumund hat sich bis heute zu einem eigenständigen Markt von bedeutenderGröße entwickelt. Dasselbe wird meines Erachtens auch auf dem Marktfür Blockchain-Spiele passieren - ein einziges erfolgreiches Spielwird eine bahnbrechende Entwicklung einleiten", sagte Parker Park."Ich bin davon überzeugt, dass die Technologie von FLETA dieses Spielhervorbringen wird."Paul Park, CEO von FLETA, sagte: "Mit der Unterstützung von ParkerPark als Neuzugang wird sich FLETA auf die Entwicklung einesBlockchain-Spiels konzentrieren, das eine führende Rolle in derBranche spielen und auf dem Markt erfolgreich sein wird." Er fügtehinzu: "Das neue Blockchain-Spiel von FLETA wird einen Quantensprungdarstellen, der die Vermarktung von Blockchain weiter voranbringenwird."FLETA ist eine Blockchain-Plattform mit dem Ziel, die Vermarktungvon Blockchain zu beschleunigen. FLETA hat herausragendeBlockchain-Technologien wie unabhängige Multi-Chain-Struktur, BlockRedesign und den firmeneigenen Konsensalgorithmus PoF(Proof-of-Formulation) entwickelt. Mit seinen Technologien zielt dasUnternehmen darauf ab, Probleme bestehender Plattformen zu lösen, wiez. B. langsame Geschwindigkeiten, Begrenzung der Skalierbarkeit undüberhöhte Gebühren. Um die Interoperabilität zu verbessern und denFLETA-Service für weitere Projekte anzubieten, hat FLETA dieGateway-Technologie entwickelt. Dabei handelt sich um eineTechnologie, die es Projekten ermöglicht, ihre Token über andereMainnets auszugeben und ihr ursprüngliches Mainnet beizubehalten,während sie die FLETA-Servicekette nutzen. FLETA hat im März 2018erfolgreich das Beta-Testnetz eröffnet und plant im kommenden Augustden Start des Mainnets. Anwendungsfälle unter Nutzung derFLETA-Technologie, einschließlich Blockchain-Spiele, werden ebenfallsnoch in diesem Jahr veröffentlicht.Informationen zu FLETAFLETA ist eine öffentliche Blockchain-Plattform mit Technologie-und Business-Support-Services für Blockchain-Projekte. FLETA hat sichzum Ziel gesetzt, eine entwicklerfreundliche Umgebung skalierbarer,effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Ziel ist es, dieMasseneinführung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen. DieKerntechnologie umfasst eine unabhängige Multi-Chain-Struktur, BlockRedesign, LEVEL-Tree-Validierung, paralleles Sharding und denfirmeneigenen Konsensalgorithmus Proof-of-Formulation (PoF). Darüberhinaus verbessert FLETA die Interoperabilität durch das Gateway,indem es Projekten, die auf anderen Mainnets aufgebaut sind und ihreToken über andere Mainnets ausgeben, ihren Dienst in derFLETA-Servicekette unter Beibehaltung ihrer Mainnets anzubieten.Neuigkeiten unter:https://fleta.iohttps://twitter.com/fletachainhttps://medium.com/fleta-first-chainhttps://t.me/FLETAofficialGroupFoto -https://mma.prnewswire.com/media/945150/FLETA_CTO_Parker_Park.jpgPressekontakt:James Song+82-2-3288-9900Head of Marketing Strategymedia@firstchain.coOriginal-Content von: FLETA, übermittelt durch news aktuell