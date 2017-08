Erfahrener Partner, internationales Know-how: umzugsauktion.de präsentiert sich auf der MöLo 2017

Schallstadt (ots) - umzugsauktion.de mit 12 Jahren internationalerErfahrung als etabliertes Onlineportal auf der Fachmesse MöLo 2017 inKassel / Partner auf Augenhöhe - mit transparentem Bietersystem fürUnternehmen und direkter Vermittlung von Endkunden / Starker Verbund- mit exklusiven Aufträgen durch die reichweitenstarkenImmobilienportale immowelt.de und immonet.deWeltweit erfolgreich mit über 12 Jahren Erfahrung in derOnline-Umzugsvermittlung: umzugsauktion.de stellt sich vom 14. bis16. September in Kassel auf der MöLo - der Fachmesse fürUmzugsspedition, Neumöbellogistik und Dienstleistung - einem breitenFachpublikum vor. Als Direktvermittler zwischen Endverbraucher undUmzugsunternehmen setzt umzugsauktion.de auf langfristigeKooperationen mit seinen Partnern.Ein starker Partner mit ErfahrungMit über 300.000 qualifizierten Beratungen und mehr als 600qualitätsgeprüften Partner-Umzugsunternehmen ist umzugsauktion.deeines der etabliertesten Onlineportale der Branche. FürUmzugsunternehmen bedeutet das, einen erfahrenen Partner an ihrerSeite zu haben, der Umzugskunden nach Bedarf schnell undprofessionell vermittelt. Statt auf Niedrigpreise setztumzugsauktion.de auf intensive Beratung der Endverbraucher und aufein transparentes Bietersystem für Unternehmen. Nach der Vergabe wirdder Auftrag eigenständig vom jeweiligen Umzugsunternehmen ausgeführt- ohne Verpflichtung als Subunternehmer.umzugsauktion.de als Teil der Immowelt GroupAls Tochterunternehmen der Immowelt Group profitiertumzugsauktion.de von den renommierten Portalen immowelt.de undimmonet.de. Diesen Reichweitenvorteil gibt umzugsauktion.de in Formvon exklusiven Umzugsaufträgen direkt an seine Partner weiter.Partner, interessierte Umzugsfirmen und Innovatoren aus demTechnologiesektor finden umzugsauktion.de am Messestand A 17. Dieseund andere Pressemitteilungen von umzugsauktion.de finden Sie inunserem Pressebereich unter www.umzugsauktion.de/presse.Über umzugsauktion.de:Umzugsauktion.de ist Deutschlands großes Umzugsportal. Mitinzwischen mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und über 12Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, dieumziehen möchten. Umzugsauktion.de vermittelt über 600qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen. Wer einen Umzug plant, findethier kompetente Ansprechpartner und erhält ein perfekt auf seineBedürfnisse zugeschnittenes Umzugsangebot. Umzugsauktion.de ist einPortal der Immowelt Group.Über die Immowelt Group:Die Immowelt Group ist einer der führenden IT-Spezialisten für dieImmobilienwirtschaft im deutschsprachigen Raum. Kerngeschäft sind diedrei Immowelt-Portale und immonet.de, die zu den meistbesuchtenImmobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweizgehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wieumzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. ZweitesHauptgeschäftsfeld sind leistungsstarke CRM-Software-Lösungen für dieImmobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernenImmobilienvermarktung abdecken und zu den führenden Produkten derBranche zählen. An den neun Standorten arbeiten über 500 Mitarbeiter.An der Immowelt Group ist die Axel Springer SE mehrheitlichbeteiligt.Pressekontakt:Umzugsauktion GmbH & Co. KGBrandhof 1079227 SchallstadtPressekontakt:Barbara Schmid+49 911 520 25-808presse@umzugsauktion.dewww.facebook.com/umzugsauktionOriginal-Content von: umzugsauktion.de, übermittelt durch news aktuell