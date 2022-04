Erfahren Sie mehr über Petal Search mit der brandneuen nova 9 SE

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Das neue HUAWEI nova 9 SE richtet sich an jüngere Verbraucher und bietet hochauflösende 108-MP-Fotografie, kreative Vlog-Erfahrung, atemberaubendes Design und modische Elemente. Es ist das neueste Mitglied der nova 9 Familie. Jetzt müssen Sie es nur noch Ihre Lieblingsanwendungen herunterladen.Als native Suchmaschine von HUAWEI Mobile Services (HMS) ist Petal Suche (https://bit.ly/3rpGYGY) auf neuen HUAWEI-Smartphones oder -Tablets vorinstalliert, kann aber auch von der AppGallery heruntergeladen werden oder einfach über die Webversion (www.petalsearch.com).Mit Petal Search erhalten Sie Zugang zu einem innovativen und vielfältigen Sucherlebnis, das sich über mehr als 20 Kategorien und Millionen von Apps erstreckt, egal ob Sie sich für aktuelle Nachrichten, Shopping, Reisen und mehr interessieren. Sie sind in der Lage, die benötigten Informationen zu finden und sie in die Tat umzusetzen.Mit der Petal-Suche können die Nutzer über das Symbol „Apps" auf der Petal-Such-Startseite beliebte Apps in ihrer jeweiligen Region finden und so ihre Lieblingsanwendungen finden.Tippen Sie auf die Petal Search App, die auf Ihrem neuen Telefon vorinstalliert ist, und beginnen Sie mit der Entdeckung. Entdecken Sie eine breite Palette von Diensten mit zusätzlichen Funktionen, die interessante Empfehlungen liefern.Wenn Sie verreisen möchten, nutzen Sie die Reisefunktion von Petal Search, die Ihnen bei der Planung Ihrer nächsten Reise behilflich sein kann. Petal Search ermöglicht es den Nutzern, Preise zu vergleichen, um die beste Auswahl an Hotels und Flügen für ihre Reise zu finden. Mit der Funktion „Nearby Life" können Sie auch zusätzliche Informationen finden, wie z. B. Bewertungen, Essensangebote und interessante Ausflugsziele in der Umgebung - und das alles, ohne aufwändige Recherchen anstellen zu müssen.Jeder liebt es, einzukaufen, und mit der Shopping-Funktion von Petal Search können Sie überall und jederzeit bequem online einkaufen. Geben Sie einfach die Schlüsselwörter der Produkte ein, nach denen Sie suchen, und Petal Search zeigt die Produkte zusammen mit den Angeboten und allen anderen Details an, die Sie wissen möchten. Vergleichen Sie Produkte anhand von Bildern, Preisen und vielem mehr, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Kauf tätigen - alles innerhalb der Petal-Suche.Darüber hinaus bieten die multimodalen Fähigkeiten von Petal Search Sucherfahrungen, die über die einfache Stichwortsuche hinausgehen. Mit der visuellen Suche erleben Sie ein multimediales Sucherlebnis, das KI nutzt und relevante Suchergebnisse auf Basis von Bildern und Fotos bietet. Entdecken Sie die Welt in einem völlig neuen Licht.Um Petal Search herunterzuladen und zu erleben, besuchen Sie bitte https://bit.ly/3rpGYGYFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1798311/Petal_Search_Huawei_nova_9_SE.jpgPressekontakt:Lingling Wang,+86-18549851515,wanglingling20@huawei.comOriginal-Content von: Petal Search, Huawei, übermittelt durch news aktuell