Ereignisjahr als Chance für einen gemeinsamen freien Rundfunk

Leipzig (ots) - Rundfunkrat beriet über strategische Entwicklungdes MDR / Publikumsdialog und Digital-Agenda sind Schwerpunkte füralle Programmbereiche / Vorsitzender Horst Saage: MDR ist auf gutemWeg2019 ist für Mitteldeutschland ein Jahr mit vielen Ereignissen,die das Zusammenleben in der Gesellschaft und das Verständnis voneinem offenen demokratischen Gemeinwesen berühren; dies reicht vomRückblick auf die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren über diekulturpolitische Bedeutung der international beachtetenBauhaus-Gründung vor 100 Jahren bis zu den Landtagswahlen in Sachsenund in Thüringen sowie der Europawahl. Für den MDR, so istIntendantin Karola Wille überzeugt, ist dies das öffentliche Umfeld,in dem das Multimediahaus MDR unterstreichen kann, welch wichtigenBeitrag unabhängiger, kompetenter, zuverlässiger und glaubwürdigerJournalismus für die demokratische Willensbildung der Bevölkerungleisten kann. "Gerade bei Wahlen und Jubiläen von gesellschaftlicherRelevanz, die über Wochen die öffentliche politische Diskussionprägen, kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Nachweisantreten, dass ein gemeinsamer, freier Rundfunkt für diese Demokratieund ihre offene Mediengesellschaft eine entscheidende Rolle spielt".Dieses Thema werde deshalb in der Planung des MDR für das nächsteJahr an oberster Stelle stehen.Darüber hinaus werde das direkte Gespräch der Programmmacher mitihrem Publikum auch in diesem Jahr wieder einen Schwerpunkt im Herbstbilden. "Erfreulicherweise wissen wir aus regelmäßigen Befragungen,dass die Bevölkerung wieder mehr Vertrauen zu den Medien gewinnt, dieihnen in Zeiten eines Internet-Informations-Overkills Einordnung undOrientierung bieten" erläuterte die Intendantin in der jüngstenSitzung des MDR-Rundfunkrates. Die MDR-Intendantin gab demAufsichtsgremium bei der Beratung eines Abschlussberichtes über dieUmsetzung des MDR-Entwicklungsplans 2014-2017 einen Ausblick aufkonkrete Maßnahmen in der strategischen Ausrichtung des Medienhausesfür die kommenden Jahre. Dazu gehört auch eine Digital-Agenda, diedem MDR auch in den Telemedien zu der Qualitätsführerschaft verhilft,die er in den linearen Verbreitungswegen für sich beansprucht.Notwendig für dieses Ziel sei unteranderem eine deutliche Stärkungder Vertriebs- und Technologiekompetenz jenseits von Radio undFernsehgerät.Mit dem Bericht über die Erfüllung des MDR-Entwicklungsplanes 2014bis 2017 legt der MDR Rechenschaft über die Umsetzung seinerprogrammlichen Angebotsstrategie sowie der weiteren imEntwicklungsplan formulierten Ziele in Organisation, Technik,Medienpolitik und Finanzplanung ab. MDR-RundfunkratsvorsitzenderHorst Saage: "Der MDR ist mit diesem strategischen Steuerungselementund seiner kontinuierlichen, regelmäßigen Überprüfung und Justierungauf einem sehr guten Weg. Der Rundfunkrat wird auch den im Dezemberverabschiedeten neuen Entwicklungsplan für die Jahre 2018 bis 2021konstruktiv-kritisch begleiten. Wer als Multimediahaus eine führendePosition einnehmen will, braucht den Willen zu steter Anpassung andie Veränderungen des digitalen Medienmarktes".