Köln (ots) -Ein Film von Marko Rösseler und Esat MogulAm 16. April sollen die Türken über eine Änderung ihrer Verfassungabstimmen - Präsident Recep Tayyip Erdogan will mehr Macht. Seit demPutsch im Sommer vergangenen Jahres hat er alles daran gesetzt, dasLand in seinem Sinne auf Linie zu bringen. Jetzt geht es auch darum,die in Deutschland lebenden Türken zu überzeugen. Wohin aber hat dasSystem Erdogan bereits jetzt geführt? Eine Bestandsaufnahme.Erdem Gül zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette. Er steht amFenster seines Hotels in Istanbul - und vielleicht ist dies seineletzte Zigarette in Freiheit. Dem Journalisten soll der Prozessgemacht werden. Dabei hat er nur seinen Beruf ernst genommen, hatüber illegale Waffenlieferungen von der Türkei nach Syrien berichtet.In der Innenstadt von Ankara steht währenddessen Nuriye Gülmen - wiejeden Tag seit ihrer Entlassung. Die 34-jährige Frau hat ein Schildum den Hals: "Ich will meinen Job wieder". Der Akademikerin wurdegekündigt, weil sie angeblich eine Anhängerin des Predigers FethullahGülen ist. Gülen soll hinter dem Putsch im Sommer stecken. NuriyeGülmen aber ist weder eine Anhängerin Gülens noch eine Befürworterindes Putsches. Sie will nur ihren Job - genau wie tausende andere, dieaus dem Staatsdienst entlassen wurden. Mehr als 20 Mal wurde siebereits verhaftet, dabei hat sie diverse Blessuren durch die Polizeierleiden müssen, ihre Nase wurde bereits zwei Mal gebrochen.Nur wenige hundert Meter weiter sitzt im Türkischen Parlament derAbgeordnete Ziya Pir von der Oppositionspartei HDP. Auch ihn hat diePolizei bereits zwei Mal abgeholt. Gleich soll er im Parlament gegendie Verfassungsänderungen reden, die Erdogan mehr Macht verleihensollen. Aber welche Chance hat eine solche Rede noch in diesem Staat?"Alles Blödsinn", sagt Bülent Bilgi, der Generalsekretär der "UnionEuropäisch-Türkischer Demokraten" (UETD) in Deutschland. Die UETDsieht eine gigantische Schieflage bei der Berichterstattung über diepolitische Entwicklung in der Türkei. "Durch die Verfassungsreformwird das Land demokratischer," behauptet er. Zu den Aufgaben der UETDgehört unter anderem auch, Auftritte hoher Vertreter derErdogan-Regierung in Deutschland zu organisieren.Die 1,4 Millionen Türken in Deutschland sind wichtig geworden für dieErdogan-Partei und die Abstimmung über die Verfassung. Es könnte engwerden im April. Die Stimmung radikalisiert sich. Auch wer inDeutschland gegen Erdogan ist, muss mit Anfeindungen rechnen. HasanTuncer öffnet sein Mail-Fach und liest vor: Beschimpfungen,Drohungen, Anfeindungen. Er hatte es gewagt, nach dem Putsch fürBesonnenheit und Mäßigung untereinander zu plädieren. Kurze Zeitspäter waren seine Autoreifen zerstochen. Tuncer sitzt im Stadtratvon Mülheim an der Ruhr. Sein Kollege von der SPD klagt: Auch Leuteaus unserer Partei haben Drohungen von radikalen Türken erhalten...Währenddessen kommen immer mehr Türken nach Deutschland, die vor demErdogan-Regime fliehen, darunter zahlreiche Akademiker. Wie sehen siedie Entwicklung in ihrem Land? Welche Hoffnungen haben sie noch aufeine Rückkehr? Und was erwarten sie von der deutschen Politik?Redaktion: Norbert Hahn