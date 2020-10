Erdogan wünscht Trump gute Besserung

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Genesungswünsche an das mit Corona infizierte US-Präsidentenpaar gerichtet.



"Ich wünsche dem US-Präsidenten und Melania Trump, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, eine schnelle Erholung", schrieb Erdogan am Freitag auf Twitter. "Ich hoffe sehr, sie überstehen die Quarantäne problemlos und werden so schnell wie möglich wieder gesund."

Vier Wochen vor der US-Präsidentenwahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump und die First Lady mit dem Coronavirus angesteckt. Nach Angaben von Trumps Leibarzt Sean Conley geht es Trump gut./apo/DP/eas