Erdogan fordert Auslieferung von Journalist Can Dündar

BERLIN (dpa-AFX) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan besteht weiter auf der Auslieferung des türkischen Journalisten Can Dündar.



"Das ist unser natürliches Recht", sagte er am Freitag in Berlin bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel. Dündar sei ein "Agent". Er habe Staatsgeheimnisse öffentlich gemacht und sei dafür zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Für den türkischen Staat sei er ein "Verbrecher".

Um die Teilnahme des in Deutschland im Exil lebenden früheren Chefredakteurs der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" an der Pressekonferenz hatte es am Freitag einen Eklat gegeben. Der dpa hatte Dündar gesagt, dass er an der Pressekonferenz teilnehmen und Erdogan kritische Fragen stellen werde. Er verzichtete aber dann kurzfristig auf die Teilnahme, nachdem es aus der Erdogan-Delegation Drohungen gab, die Pressekonferenz platzen zu lassen, sollte er dabei sein./lsy/DP/fba