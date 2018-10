Köln (ots) - Live bei stern TV hat Box-Europameister Ünsal Arikdie Polizeimaßnahmen am Rande der Moschee-Eröffnung in Köln-Ehrenfelddurch den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogankritisiert. Der als Erdogan-Kritiker bekannte Arik hatte bei sternTV-Dreharbeiten versucht, mit Erdogan-Anhängern ins Gespräch zukommen. Nach anfangs ruhigem Dialog mit einigen Erdogan-Unterstützernheizte sich die Situation langsam auf - bis Arik schließlich offenangefeindet und bedroht wurde. Als sich das stern TV-Team mit ÜnsalArik von der Menschenmasse entfernte, setzte die Polizei Arik fest.Die Beamten forderten Arik auf, sich auszuweisen, und verhindertenfür rund 30 Minuten weitere Dreharbeiten. "Es gab dort Menschen, diewie in 'Men in Black' gekleidet waren. Die haben dort auf Sicherheitgemacht und mich bei der Polizei gemeldet. Und ich war wirklich sehr,sehr enttäuscht, dass die deutsche Polizei sich so hat verarschenlassen und einen Menschen mitgenommen hat, der eigentlich nichtsdafür kann", sagte Arik am Mittwochabend im Gespräch mit SteffenHallaschka.Die zuständigen Beamten erklärten stern TV, dass Arik als"Aggressor" gemeldet worden sei und die Polizei daher zunächst habeüberprüfen müssen, ob die Anschuldigungen zutreffend seien. Arikzeigte schon unmittelbar nach dem Einsatz kein Verständnis für dieAktion der Polizei: "Irgendwann habe ich gesehen, dass die Polizeinach Ausreden sucht. Ich weiß, dass ich am Anfang als Täter angesehenwurde, als Provokateur. Und danach haben sie versucht, das schön zuerklären, dass es um meine Sicherheit ging. Ich glaube, die Polizeiweiß selbst nicht, was sie hier tut." Nach den Dreharbeiten habe esin Sozialen Netzwerken Drohungen gegen den Boxer gegeben, "deswegenvermeide ich die Straße auch ein bisschen. Es sind sehr vieleBeleidigungen gekommen. Es schmerzt ein bisschen, aber ich glaube,dass diese Menschen so von Erdogan polarisiert sind, dass man ihnennicht mehr helfen kann."Bei stern TV kritisierte Arik außerdem die Ausmaße des Empfangsdes türkischen Staatspräsidenten: "Ich finde es traurig, dass derdeutsche Staat so viel Geld für diesen Menschen ausgegeben hat. Ichhätte von dem Geld lieber allen Türken, die hier leben und fürErdogan sind, ein One-Way-Ticket in die Türkei gekauft."Pressekontakt:Rückfragen: 0221 - 95 15 99 - 0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell