Erdgasbranche fordert Reform der Energiesteuern für Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Erdgasbranche fordert in der Klimaschutz-Debatte einen umfassenden Umbau der Steuern, Vorgaben und Förderprogramme für den Hausbau und das Heizen.



Den Ausstoß von Treibhausgasen über einen CO2-Preis zu verteuern, werde bei den Verbrauchern im Wärmebereich erst mal wenig bewirken, sagte der Geschäftsführer der Initiative Zukunft Erdgas, Timm Kehler, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen deswegen eine größere Reform." Dafür sollten die bestehenden Energiesteuern an der CO2-Menge ausgerichtet werden, die beim Nutzen der Energieträger entsteht, forderte Kehler.

In ihrem Klimaschutz-Konzept warnt die Gasbranche davor, beim Heizen zu sehr auf Strom zu setzen. "Schließlich wird noch über rund 20 Jahre Strom aus Kohle erzeugt werden und in vier Jahren wird die CO2-neutrale Kernenergie abgeschaltet", heißt es in dem Papier, das der dpa vorliegt. Die Produktion einer Energieeinheit Strom setze zweieinhalb mal so viel Kohlendioxid (CO2) frei wie dieselbe Energiemenge aus Erdgas. Die Bundesregierung plant, bis 2038 aus dem Kohlestrom auszusteigen und den Ökostrom-Anteil bis 2030 von derzeit knapp 40 auf 65 Prozent zu steigern.

Zukunft Erdgas schlägt vor, die Energiesteuern so zu ändern, dass Strom um 0,9 Cent pro Kilowattstunde günstiger wird, Erdgas um 0,3 Cent teurer und Heizöl um 0,5 Cent teurer. Das entspreche einem CO2-Preis von 50 Euro pro Tonne CO2 im Wärmebereich. Kilowattstunde ist die Einheit, in der Strom- und Heizkosten berechnet werden. Für einen Durchschnittshaushalt, der mit Öl oder Gas heize, sei dies eine Mehrbelastung von 50 bis 200 Euro im Jahr, heißt es im Konzept. Dazu müsse unter anderem der Einbau moderner Heizungen gefördert werden.

Auch Bauvorgaben und weitere Förderungen müssten angepasst werden, zudem brauche es eine Quote für "grüne", also CO2-neutrale Energieträger. In der zweiten Septemberhälfte will die große Koalition entscheiden, ob es einen CO2-Preis für die Bereiche Wärme und Verkehr geben soll und wie dieser gestaltet wird./ted/DP/zb