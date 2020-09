Erdgasbetriebener SKODA OCTAVIA G-TEC mit CNG-Antrieb ab sofort bestellbar

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Weiterstadt (ots) - - SKODA OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC mit 96 kW (130 PS) und 7-Gang-DSG ab 30.276 Euro erhältlich, OCTAVIA COMBI G-TEC startet bei 30.959 Euro- Umweltfreundliche und wirtschaftliche CNG-Variante erzielt kombinierten Verbrauch von 3,5 kg/100 km bei CO2-Emissionen von 96 bis 93 g/km- Erdgasversion in den Ausstattungslinien Ambition und Style sowie zum Bestellstart als Sondermodell FIRST EDITION mit 1.374 Euro Preisvorteil erhältlichSKODA bringt die nächste alternative Antriebsvariante des neuen OCTAVIA an den Start: Ab sofort können Kunden den mit Compressed Natural Gas (CNG bzw. Erdgas) angetriebenen SKODA OCTAVIA G-TEC* ordern. Die Limousine mit Ambition-Ausstattung steht inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer ab 30.276 Euro zur Wahl, die Kombiversion ist ab 30.959 Euro erhältlich. Beide erfüllen die ab Januar 2021 geltende Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM (AP) und begnügen sich mit 3,5 kg/100 km CNG im kombinierten Verbrauch nach NEFZ-Standard. Neben der Ambition-Version bietet SKODA den OCTAVIA G-TEC auch in der Style-Variante und als noch hochwertiger ausgestattetes Sondermodell FIRST EDITION* an.Der SKODA OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC DSG ist konsequent auf den Betrieb mit umweltfreundlichem Erdgas (CNG) ausgerichtet. Sein 1,5 TGI-Ottomotor leistet 96 kW (130 PS) und verteilt diese Leistung über ein automatisches 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG). Durch die sauberere Verbrennung von Erdgas sinken die CO2-Emissionen im CNG-Modus um rund 25 Prozent gegenüber dem Benzinbetrieb, außerdem fallen deutlich weniger Stickoxide (NOx) und keine Rußpartikel an. Im CNG-Modus begnügt sich der OCTAVIA G-TEC mit einem kombinierten Verbrauch von 3,5 bis 3,4 kg/100 km sowie 4,6 l/100 km im Benzinbetrieb. Entsprechend gering fallen mit 96 bis 93 g/km die CO2-Emissionen aus.Die CNG-Kapazität von 17,33 Kilogramm ermöglicht im Erdgasmodus eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern, mit Benzin aus dem 9-Liter-Tank kann der OCTAVIA G-TEC weitere 190 Kilometer zurücklegen. Das Umschalten zwischen CNG- und Benzinbetrieb erfolgt automatisch ohne Eingriff des Fahrers. Die drei CNG-Tanks sind vor und hinter der Hinterachse untergebracht. Das Kofferraumvolumen des OCTAVIA G-TEC beträgt 455 Liter bei der Limousine und 495 Liter beim Kombi. Eine spezifische Ansicht des Virtual Cockpit und eine Plakette am Heck kennzeichnen die CNG-Version des kompakten Bestsellers von SKODA.In der ab 30.276 Euro bestellbaren Ausstattung Ambition (COMBI ab 30.959 Euro) fährt der OCTAVIA G-TEC auf 16 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Design Twister AERO vor und verfügt über Parksensoren hinten sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel. Neben aktiven Sicherheitssystemen wie Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Multikollisionsbremse und Spurhalteassistent gehören die elektronische Quer-Differenzialsperre XDS+, Berganfahrassistent, Speedlimiter und Geschwindigkeitsregelanlage zum serienmäßigen Lieferumfang. Im Innenraum sorgt das Musiksystem Swing mit 8-Zoll-Infotainmentdisplay und digitalem Radioempfang DAB+ sowie Bluetooth-Freisprechanlage für Unterhaltung. Die Smartphone-Schnittstelle SmartLink mit den Standards MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto ist mit und ohne Kabelverbindung nutzbar. Die Zweizonen-Climatronic, ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und Schaltwippen für das DSG sowie der Regensensor und Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving Home-Funktion kennzeichnen als weitere Komfortmerkmale den OCTAVIA G-TEC Ambition.Der OCTAVIA G-TEC Style, der ab 32.606 Euro bereitsteht (COMBI ab 33.289 Euro), weist darüber hinaus Ausstattungs-Highlights wie Heckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen Rotare AERO, Chromzierleisten an den Seitenfenstern und im vorderen Stoßfänger sowie eine eloxierte Dachreling auf. Parksensoren vorn und hinten, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner erweitern die Riege der Assistenzsysteme, zudem kann der Fahrer die Charakteristik des CNG-Models per Fahrprofilauswahl anpassen. Entriegeln und starten lässt sich diese Version mit dem schlüssellosen Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY. Elektrisch einstellbare und beheizbare Vordersitze mit Memoryfunktion verwöhnen die Vornsitzenden, die Ambientebeleuchtung erzeugt stilvolle Lichtstimmung. Das überarbeitete digitale Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) mit 10,2 Zoll Diagonale und neuen Darstellungsoptionen zeigt wichtige Fahrdaten an. Über ein 10 Zoll großes, kapazitives Farbdisplay wird das Musiksystem Bolero bedient, Mobilgeräte verbinden sich über die Phonebox mit induktiver Ladefunktion.Das zum gleichen Preis angebotene Sondermodell OCTAVIA G-TEC FIRST EDITION verfügt darüber hinaus über das Navigationssystem Columbus und Infotainment Online. Daraus ergibt sich ein Kundenvorteil von 1.374 Euro gegenüber dem OCTAVIA G-TEC Style. Das Sondermodell FIRST EDITION wird zuerst an Kunden ausgeliefert, die Version Ambition und Style folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen sowie weitere Informationen und Bilder stehen unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/model/104/?fz=190&skoda=der%20neue%20OCTAVIA) bereit.SKODA OCTAVIA G-TEC und COMBI G-TEC 1,5 TGI 96 kW (130 PS), 7-Gang-DSG - Ausstattungslinien und PreiseUnverb. Preisempfehlung inklusive 16 % MwSt. Ambition Style FIRST EDITION OCTAVIA G-TEC 30.276 EUR 32.606 EUR 32.606 EUROCTAVIA G-TEC COMBI 30.959 EUR 33.289 EUR 33.289 EUR Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,5 - 3,4 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 95 - 93 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA 1,5 TGI G-TEC DSG FIRST EDITION 96 kW (130 PS)innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,5 - 3,4 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 95 - 93 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC DSG FIRST EDITION 96 kW (130 PS)innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell