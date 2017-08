Erdgas ist die saubere Alternative / Skoda Octavia G-Tec im Motorwelt-Dauertest: Kaum Einschränkungen bei der Alltagstauglichkeit, deutliche Vorteile in der Ökobilanz

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

München (ots) - Mit Erdgasautos fährt man kostengünstig undumweltschonend. Das ergab ein Dauertest der ADAC Motorwelt mit einemSkoda Octavia G-Tec mit 110 PS. Das Fahrzeug wurde von der Redaktionein Jahr lang mehr als 50.000 Kilometer gefahren. Auf 100 Kilometerverbrauchte es im Schnitt 4,2 Kilo Erdgas, was sich mit nur etwa 4,40Euro günstig auf die Betriebskosten auswirkte.Sollte das Gas knapp und eine Tankstelle nicht in Sicht sein, gibtes einen Rettungsanker: Der Octavia hat zusätzlich bis zu 50 LiterBenzin an Bord. Mit einer Erdgasreichweite von 350 Kilometern stellteim Test die Suche nach einer Tankstelle jedoch kein Problem dar.Auch die Abgasbilanz ist bei einem Erdgasauto sehr gut: ImVergleich zum Benziner sinkt der CO2-Ausstoß um rund 20 und zumDiesel um 10 Prozent. Wird Biogas ins Netz eingespeist, ist dieBilanz sogar noch besser. Mit einem Erdgasauto gibt es zudem wederProbleme mit Feinstaub- noch mit Stickoxidemissionen.Eine Hürde stellt das noch nicht flächendeckende Tankstellennetzdar. 900 Erdgastankstellen sind derzeit in Deutschland im Einsatz,bis 2025 sollen es 2.000 werden.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter www.twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationKatrin Müllenbach-SchlimmeTel.: (089) 7676-2956katrin.muellenbach-schlimme@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell