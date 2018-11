Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Berlin (ots) - Durch innovative Lösungen und neue Technologienwird die Erdgasbranche das zukünftige Energiesystem maßgeblichmitgestalten. Wie, das zeigten 16 zukunftsträchtige Projekte ausWissenschaft und Wirtschaft, die im Rahmen der ZukunftswerkstattERDGAS am heutigen Donnerstag in Berlin vorgestellt wurden. ImVorfeld der Verleihung des Innovationspreises der deutschenGaswirtschaft hatten die Brancheninitiative Zukunft ERDGAS undDeutschlands größter international tätiger Gas- und ÖlproduzentWintershall zu der Veranstaltung eingeladen. Die Teilnehmer lerntendie innovativen Projekte beim Speed-Dating kennen und diskutiertenanschließend miteinander bei einer interaktiven Podiumsdiskussion."Die heute präsentierten Konzepte und Projekte stimmen mich sehroptimistisch für unsere Energiezukunft. Erdgas ist nicht nurklimaschonend, sondern auch vielseitig und in allen Sektoreneinsetzbar. Wer heute Klimaschutz möchte und das auch noch bezahlbar,der kommt an Erdgas nicht vorbei. Die Gasbranche ist innovativ undliefert Antworten, wie die emissionsarme Zukunft nicht nur ein Traumbleibt, sondern Wirklichkeit wird. Daher bin ich überzeugt: DieBedeutung von Gas wird weiter wachsen", sagte Dr. Timm Kehler,Vorstand von Zukunft ERDGAS, auf der Veranstaltung."Wir als Gasbranche sind der verlässliche Partner imEnergiesystem. Und das schon seit Jahrzehnten", so Thilo Wieland,Vorstandsmitglied von Wintershall. Das Denken in langen Zyklen unddas Gestalten von Veränderungen, die nicht in Quartalen, sondern inDekaden passieren, sei eine wesentliche Stärke der Gasbranche. "Dernachhaltige Erfolg unseres Energieträgers basiert auf der Ausdauerunserer Industrie. Erdgas ist mehr als eine Übergangslösung für unserEnergiesystem. Erdgas ist und bleibt Teil der Gesamtlösung."Erdgas - in Zukunft auch ohne CO2Vor dem Hintergrund des derzeit diskutierten Ausstiegs aus derBraunkohleverstromung zeigte die Branche bei der Zukunftswerkstatt,dass sie nicht nur die Infrastruktur und das Know-how, sondern auchdie Innovationskraft besitzt, um bereits heute einen wichtigenBeitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen zu leisten. Gas hat dabeiLösungen für alle Sektoren und eine große Bandbreite anAnwendungsmöglichkeiten anzubieten. Zukunftsweisend etwa sind dieThemen Dekarbonisierung von Erdgas und so genanntes grünes Gas, mitdenen sich verschiedene Projekte bei der Zukunftswerkstattbeschäftigten. Damit zeigt die Branche, dass Erdgas auch für eineCO2-neutrale Zukunft Lösungen bereithält. Denn: Auch bei derVerbrennung von Erdgas entsteht CO2, wenn auch deutlich weniger alsbei anderen konventionellen Energieträgern.Dieses komplett zu vermeiden, ist der Ansatz, den Forscher desKarlsruher Instituts für Technologie (KIT) perfektioniert haben. BeimVerfahren der Methanpyrolyse erzeugt ein FlüssigmetallreaktorWasserstoff aus Erdgas. Statt Kohlendioxid freizusetzen entstehtfester Kohlenstoff, der wiederum von der Industrie genutzt werdenkann. Andere Projekte präsentierten, wie Kohlendioxid von Methangetrennt und anschließend gespeichert werden kann.Im Wärmemarkt nicht wegzudenken - und in Zukunft noch effizienterIm Heizungskeller ist Erdgas bereits heute der präferierteEnergieträger der Deutschen: Die Hälfte aller Wohnungen wird mitErdgas warm. Um Wohnungen in Zukunft noch umweltfreundlicher undeffizienter zu heizen, entwickeln die Gerätehersteller ständig neueHeiztechnologien. So kombiniert boostHEAT aus Nürnberg eineGasbrennwertheizung mit einer Gaswärmepumpe und erreicht damitBrennstoffnutzungsgrade bis zu 200 Prozent - und damit etwa doppeltso viel wie eine herkömmliche Brennwertheizung.Aber auch in innovativen Quartierskonzepten, wie siebeispielsweise die Stadtwerke Augsburg umsetzen, ist Erdgas nichtwegzudenken und Partner der erneuerbaren Energien: ÜberschüssigerSolarstrom wird in Gas umgewandelt, gespeichert und bei Bedarf imeigenen Blockheizkraftwerk eingesetzt.Eine klimaschonende Alternative: Gas im Schiffs- undSchwerlastverkehrNicht minder wirkungsvoll ist der Ansatz, den die Meyer Werft alsAntrieb für das Kreuzfahrtschiff AIDAnova konzipiert hat. Das Schiffkann als weltweit erstes im Hafen und auf See mit LNG betriebenwerden. Dadurch werden Emissionen von Feinstaub und Schwefeloxidennahezu vollständig vermieden. Der Ausstoß von Stickoxiden undKohlendioxid verringert sich deutlich. Ein echter Meilenstein in derKreuzschifffahrt.Auch für den städtischen Linienverkehr hält Erdgas umweltschonendeLösungen bereit, wie MAN mit dem auf der Zukunftswerkstattvorgestellten Lion's City Bus mit Gasantrieb beweist. Das innovativeAntriebskonzept kombiniert einen verbrauchsarmenErdgas-Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor. Durch die Nutzungrückgewonnener Bremsenergie wird Kraftstoff gespart, dieStopp-und-Start-Funktion ermöglicht darüber hinaus geräuscharme undemissionsfreie Haltephasen. Damit setzt MAN neue Standards in punctoEffizienz und Umweltfreundlichkeit für Stadtbusse.