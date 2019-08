Erdgas-Pkw mit bester Treibhausgas-Bilanz / Elektroauto erst nach 8 und 14 Jahren besser als Benziner und Diesel / Aktueller Strommix verschlechtert die Bilanz des E-Autos (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Erdgasautos haben derzeit die beste Klimabilanz aller gängigenAntriebsarten. Alle relevanten Energieaufwendungen über den gesamtenLebenszyklus eines Fahrzeugs zusammengerechnet schneiden sie klarbesser ab als Benziner, Diesel und sogar als Elektroautos - beiNutzung des aktuell gültigen Strommix. Erst bei Gebrauch von 100Prozent regenerativem Strom weist das Elektroauto eine deutlichebessere Bilanz auf als alle anderen Antriebsarten auf. Zu diesemErgebnis kommt eine aktuelle Lebenszyklus-Analyse derForschungsgesellschaft Joanneum Research. Für die Untersuchung wurdenFahrzeuge in der so genannten "Golfklasse" herangezogen, derenjährliche Fahrleistung 15.000 Kilometer und die Gesamtlebensdauer 15Jahren beträgt.Im Vergleich zum Benziner-Pkw kann das mit dem deutschen Strommixbetriebene Elektroauto derzeit seine Vorteile erst nach 127.500Kilometern oder 8,5 Betriebsjahren geltend machen. Noch schlechterfällt der Vergleich zum Diesel aus: Erst bei 219.000 Kilometer oder14,6 Jahren ist das E-Auto in punkto Klimafreundlichkeit besser.Besonders ins Gewicht fällt bei der Bilanz des Elektroautos dieaufwändige und treibhausgas-intensive Produktion der Batterien. Auchder nach wie vor hohe Anteil an Braun- und Steinkohle im deutschenStrommix verschlechtern die Klimabilanz der E-Autos. Der weitereAusbau der Erneuerbaren und der Verteilnetze kann diese Bilanzaufbessern.Um die Klimawirkung zu bestimmen, werden verschiedeneEnergieaufwendungen betrachtet. Dazu zählen dieTreibhausgas-Emissionen, die bei der Fahrzeugherstellung und-recycling entstehen. Auch die bei der Produktion, der Bereitstellungund beim Verbrauch des Kraftstoffs oder des Stroms entstehendenEmissionen fließen in die Bilanz.Das exzellente Abschneiden des Erdgasautos zeigt laut ADAC, wiegut konventionelle Antriebe in der Treibhausgas-Bilanz sein können.Würde sich der Anteil von Biomethan aus Abfall- und Reststoffenweiter erhöhen, könnte das Ergebnis noch besser ausfallen.Weitere Informationen zur aktuellen Studie gibt es unterwww.adac.de/klimabilanzPressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell