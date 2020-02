Erdgas: Lohnt jetzt der Nachkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Seitdem

NatGas

in der laufenden Abwärtsbewegung in Welle (2) in Grün den Bereich

von $2.00 – $1.50 anlaufen konnte, fängt der Markt an, sich auf der

100%-Extension bei $1.876 zu stabilisieren. Wir schrieben hierzu

bereits im Update von letzter Woche:

„Imminent sehen wir den Markt sich erst einmal im Bereich von

$1.976 – $1.876 zu stabilisieren und zumindest eine Gegenbewegung

auszubauen.“

Erdgas: Zu ...



