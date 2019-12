Erdgas-Diplomatie: Der verletzliche Putin / Kommentar von Ulrich Krökel

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Freiburg (ots) - Seit langem einmal sitzt Putin in einem internationalenKonflikt wieder am kürzeren Hebel. Anders als im Syrien- oder im Ukraine-Kriegist er im Gasstreit selbst verletzlich. Am Ende dürfte Nord Stream II zwarirgendwie fertiggestellt werden, aber Putin dürfte dennoch ins Grübeln geraten.Ein Ergebnis dieser Denkprozesse könnte das bemerkenswerte russischeEntgegenkommen im Ukraine-Konflikt sein. http://mehr.bz/khs296sPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4475560OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell