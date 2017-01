Die Erde am Limit: Fast 1,5 °C Erderwärmung im Rekordjahr 2016

Reading, England (ots/PRNewswire) -- 2016 wurde als wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungenbestätigt und war fast 0,2 °C wärmer als 2015.- Die globalen Temperaturen erreichten im Februar 2016 Spitzenwerteund lagen rund 1,5 °C über denen vom Beginn der IndustriellenRevolution.- Die extremen Bedingungen wirken sich auf verschiedene Regionen aufder ganzen Welt aus.Die erste globale Analyse des Gesamtjahrs 2016 durch denCopernicus Climate Change Service (C3S) hat bestätigt, dass 2016 daswärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn ist und der Planet sich um fast1,5 °C erwärmt hat.Die neuesten Ergebnisse des Klimadiensts C3S, eine zentraleEinrichtung des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus,zeigen, dass das Jahr 2016 die globale Mitteltemperatur von 14,8 °Cüberschritten hat und damit etwa 1,3 °C höher war als dieDurchschnittstemperatur zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 2016 war fast0,2 °C wärmer als 2015, was das bislang wärmste aufgezeichnete Jahrwar.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/454200/Copernicus_Graphic_1.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/454201/Copernicus_Graphic_2.jpg )Die Länder stimmten 2015 in Paris zu, den Anstieg derglobalenDurchschnitts-temperatur auf gut unter 2 °C über dem vorindustriellenWert zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, denTemperaturanstieg auf 1,5 ° C über dem vorindustriellen Niveau zubegrenzen, um die Risiken und Folgen des Klimawandels zu verringern.Ein gefährlicheres KlimaDie Erderwärmung erhöht die Wahrscheinlichkeit für extremeWetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen. Siekönnen Schäden in Milliardenhöhe verursachen und die Verfügbarkeitvon Trinkwasser sowie die Ernteerträge in den am meistenbenachteiligten Ländern beeinträchtigen.Juan Garcés de Marcilla, Direktor der Copernicus-Dienste desEuropäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW),sagte:"Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits auf der ganzenWelt erkennbar. Die Luft- und Meerestemperaturen als auch derMeeresspiegel steigen an, während Meereisausdehnung,Gletschervolumen und Schneedecke weltweit zurückgehen. DasNiederschlagsmuster verändert sich und klimaabhängige Extreme wieHitzewellen, Überschwemmungen und Dürren nehmen in vielen Regionen anHäufigkeit und Intensität zu. Welche Auswirkungen der Klimawandel inZukunft haben wird, hängt davon ab, welche Anstrengungen wir heuteunternehmen. Dazu gehört auch ein besserer Austausch vonErkenntnissen und Informationen zum Klimawandel.Um Entscheidungsträger bei der Entwicklung effektiver Anpassungs-und Eindämmungslösungen zu unterstützen, stellen wir die Daten desCopernicus Climate Change Service (C3S) und Überwachung derAtmosphäre (CAMS) kostenlos und frei zur Verfügung. Indem sie dieDaten der Copernicus-Dienste in ihre Klimapolitik und Klimastrategieneinbinden, können Regierungen, der private Sektor und dieGesellschaft gemeinsam an der Eindämmung des Klimawandels sowie ander Verringerung des Schadenpotenzials arbeiten."Der C3S hat festgestellt, dass der globale Temperaturanstieg imFebruar 2016 bereits die 1,5-Grad-Grenze erreicht hat. Dies geschahzwar unter dem Einfluss eines heftigen El Niño, einem nichtzyklischen Klimaphänomen, das mit einer Erwärmungsphase verbundenist. Dennoch blieben die globalen Temperaturen auch in der zweitenJahreshälfte deutlich über dem Mittel, was zum Teil mit eineraußergewöhnlich geringen Meereisausdehnung sowohl in der Arktis alsauch der Antarktis in Zusammenhang steht.C3S zeigt, dass die meisten Regionen weltweit im Jahr 2016überdurchschnittlich hohe Temperaturen verzeichnet haben. Die größtenAbweichungen sind in der Arktis erkennbar. Jedoch herrschten zuJahresbeginn auch extreme Bedingungen über Südafrika, vor demSommermonsun in Süd- und Südostasien, im Spätsommer im Nahen Ostenund im Sommer und Herbst in Teilen Nordamerikas.Zusätzlich zu den Rekordtemperaturen berichteten dieCopernicus-Dienste des EZMW 2016 auch von anderen Extremen, wie dieweltweiten schweren Waldbrände und der Anstieg der CO2-Konzentrationin der Atmosphäre. Im Mai wurden die Region um Fort McMurray inKanada und Sibirien im Juni und Juli von verheerenden großflächigenWaldbränden heimgesucht, welche mit den hohen Oberflächentemperaturenin diesem Jahr in Verbindung gebracht werden.Erstmalig in diesem Jahr fielen die CO2-Werte nicht unter 400 ppmwährend des Übergangs von Sommer zu Herbst auf die Nordhalbkugel. Inden vergangenen Jahren war der CO2-Anstieg durch die Vegetationwährend der Sommerwintersaison typischerweise am tiefsten Punkt imSeptember.Hinweise für die RedaktionÜber die DatenDie Temperaturdaten von Copernicus basieren auf Millionenvielfältiger täglicher Messungen, die vom Europäischen Zentrum fürmittelfristige Wettervorhersagen (EZMW) mithilfe von fürWetterprognosen entwickelten Methoden ausgewertet werden.Die Abweichung zwischen der von Copernicus-Daten ermitteltenglobalen Jahrestemperatur und der von anderen zuverlässigenDatensätzen ermittelten Temperatur war in den letzten Jahren in derRegel um weniger als 0,1 °C. 2016 wird die Spanne zwischen denverschiedenen Werten voraussichtlich größer als 0,1 °C sein, da dieverschiedenen Datensätze die warmen Bedingungen, die mit deraußergewöhnlich geringen Meereisausdehnung verbundenen sind,unterschiedlich widerspiegeln.Die hier angewandte Abschätzung geht davon aus, dass dieklimatologische Durchschnittstemperatur um den Beginn derIndustriellen Revolution etwa 0,7 °C unter der im Zeitraum 1981 bis2010 lag.Über CopernicusCopernicus ist das Flagschiff-Erdbeobachtungsprogramm derEuropäischen Kommission, das frei zugängliche operationelle Daten undInformationsdienste liefert. Über eine Reihe von Diensten, die mitUmwelt- und Sicherheitsproblematiken verbunden sind, stellt esNutzern verlässliche und aktuelle Informationen bereit.Der C3S wird vom EZMW im Auftrag der Europäischen Kommissionbetrieben. Akademische und Umweltinstitute aus ganz Europa, darunter dienationalen Wetterdienste, spielen für den Erfolg von Copernicus einewesentliche Rolle.
Die Website des Copernicus-Dienstes Klimawandel finden Sie unterhttps://climate.copernicus.eu/Die Website des Copernicus-Dienstes Überwachung der Atmosphärefinden Sie unter http://atmosphere.copernicus.eu/