Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,28. Mai 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.Weitere geplante Themen der Sendung:Immobilienkauf - was tun gegen Schadstoffe?Der Immobilienboom sorgt dafür, dass auch viele ältere Häuser oderWohnungen zum Verkauf stehen. Doch Vorsicht: Viele heute alsgesundheitsschädlich eingestufte Stoffe wie Asbest oder diverseLösungsmittel wurden noch vor wenigen Jahren standardmäßig für denHausbau verwendet. Diese Schadstoffe können bei Renovierungsarbeitenfreigesetzt werden. Das mussten auch "Marktcheck"-Zuschauer aus derNähe von Kaiserslautern erfahren. Was kann man in einem solchen Falltun?Arztbesuch - welche Rechte haben Patienten?Welche zusätzlichen, privat zu bezahlenden Behandlungskosten oderGebühren beim Arzt sind zulässig? Haben Patient*innen Anspruch aufihre Krankenakte? Wie lange sollte die Wartezeit in einer Praxismaximal sein und welche Folgen hat ein nicht wahrgenommener Termin?"Markcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps und Hinweise.Rasierklingen - welche schneiden besser?Markenrasierer oder Klingen vom Discounter - das ist bei einerNassrasur oft die Frage. Rasieren teure Produkte tatsächlichgründlicher? Wo liegen die Unterschiede zwischen billig und teuer?Experten testen Billig- und Markenrasierer, ein Labor die Qualitätder Klingen.E-Autos - wie laut müssen sie sein?E-Autos fahren nahezu geräuschlos. Um Unfallgefahren zu vermeiden,müssen neue Fahrzeuge ab Juli lauter werden. Das schreibt eineEU-Verordnung vor. Wie gefährlich sind die leisen E-Autos wirklich?Student*innen prüfen auf einem Testgelände, wann sie ein E-Auto hörenund wie viel schneller die Reaktionszeit bei einem Benziner ist.Grillen - Reinigung mit HausmittelnPraxistest in der WG: Lässt sich der Rost des Grills mitHausmitteln wie Alufolie oder Zeitung schnell und gründlich reinigen?"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck, auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheckund unter www.facebook.com/marktcheck zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktcheckerdbeeren.Fotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell