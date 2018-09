Nach Erdbeben und Tsunami: Tausende Tote befürchtet - Einsatzkräfte unterstützen bereits am Ort befindliches Team von lokalem Partner / Humedica schickt Helfer nach Indonesien

Kaufbeuren/Palu (Indonesien) (ots) - Zwei starke Erdbeben miteiner Stärke über 7.0 auf der Richterskala und ein anschließenderTsunami haben für massive Zerstörung auf der indonesischen InselSulawesi gesorgt. Die Kaufbeurer Hilfsorganisation humedica, seitJuni von der WHO als "Emergency Medical Team" zertifiziert, schicktnun Helfer zur Unterstützung medizinischer Einsatzkräfte eineslokalen Partners, die bereits am Ort helfen.Auch 40 Stunden nach dem verheerenden Tsunami, der nach zweistarken Beben die Insel Sulawesi getroffen hatte, ist die Situationnicht klar. "Nach Rücksprache mit unseren Partnern am Ort, gibt esfür Palu bisher einige hundert bestätigte Tote und viele Verletzte",erklärt Johannes Peter von humedica. "Palu wird unsere ersteAnlaufstelle sein, da es aber bis zu diesem Moment wenige bis keineRückmeldungen aus Donggala gibt, befürchten staatliche Stellen einenmassiven Anstieg der Opferzahlen. Wir werden zunächst bis zu 50.000Euro für die Soforthilfe bereitstellen."humedica wird mit Dr. Markus Hohlweck (Bonn) und Yvonne Michel(Kaufbeuren) zwei Helfer zur Unterstützung eines medizinisches Teamsschicken, das durch den lokalen humedica-Partner "Alpha&OmegaFoundation" bereitgestellt wurde. "Das ist aus unserer Sicht momentander beste Weg", führt Peter weiter aus. "Unsere erfahrenen Kräftewerden sehr schnell zurückmelden können, ob weitere Teams gebrauchtwerden."humedica bittet die Bevölkerung um Unterstützung für diesenherausfordernden Einsatz über humedica.org/spende. WeitereInformationen bietet die Organisation über alle bekanntenAusspielkanäle.MEDIENINFO:Es besteht die Möglichkeit zu Interviews mit denEinsatzkräften Dr. Markus Hohlweck (Bonn) und Yvonne Michel(Kaufbeuren). Zudem wird es zu einem späteren Zeitpunkt auch Footageaus dem Einsatzgebiet geben. Bei Interesse bitte PressesprecherSteffen Richter über untenstehende Koordinaten kontaktieren.Pressekontakt:STEFFEN RICHTERPressesprecherSachgebietsleiter KommunikationF 08341 966 148 45C 0151 71 31 1988M s.richter@humedica.orgOriginal-Content von: humedica e.V., übermittelt durch news aktuell