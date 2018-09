Erdbeben und Tsunami in Indonesien: Vor allem Kinder brauchen jetzt Schutz

Duisburg (ots) - Ein Team des Kindernothilfe-Partners Amurt istauf dem Weg in die indonesische Provinz Zentralsulawesi, um sich einBild von den Zerstörungen der jüngsten Naturkatastrophe zu machen.Das Erdbeben der Stärke 7,5 vom Freitagnachmittag löste einen Tsunamimit drei Meter hohen Flutwellen und schwere Nachbeben aus. LautBehördenangaben beträgt die Zahl der Todesopfer mehr als 800. DieSorge der Kindernothilfe gilt besonders der Gesundheit und dem Schutzder Kinder.Noch ist das Ausmaß der Zerstörungen um die Provinzhauptstadt Paluund den Fischerort Donggala nicht absehbar. "Aus der Erfahrung mitanderen Naturkatastrophen wissen wir, dass gerade Kinder in solchenSituationen besonders gefährdet sind", sagt Katrin Weidemann,Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe. "Unser Partner Amurt prüftderzeit, was vor Ort am dringendsten benötigt wird. Dazu könntenKindesschutzzentren gehören, in denen Kinder fachkundig betreut undversorgt werden."Kindesschutzzentren bieten den Kindern den geschützten Raum, densie brauchen, um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Sieerhalten dort psychosoziale Unterstützung, bekommen regelmäßigeMahlzeiten und können ihre Ängste durch gemeinsames Spielenüberwinden.Die Kindernothilfe wird alle erforderlichen Soforthilfemaßnahmenergreifen, um die Kinder und ihre Familien vor Ort schnell mit demNötigsten zu versorgen und bittet dafür um Spenden.Die Kindernothilfe ist seit 1978 in Indonesien aktiv und arbeitetmit lokalen Partnerorganisationen zusammen.Pressekontakt:Angelika BöhlingHead of Press DepartmentTel. +49 (0)178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell