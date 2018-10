Bonn (ots) - "Es ist eine verheerende Situation: Leichen überall,auch an den Stränden und im Wasser. Die Retter arbeiten in einemWettlauf gegen die Zeit, da viele Menschen immer noch unter denTrümmern liegen", beschreibt Nanang Dirja, Länderdirektor derHilfsorganisation Islamic Relief, die Situation in der indonesischenStadt Palu nach der Erdbebenserie und dem Tsunami am vergangenenFreitag.Laut der regionalen Koordinierungsstelle "AHA Centre" liegt dieZahl der Todesopfer bei 844, über 48.000 Menschen mussten aufgrundder Naturkatastrophen ihre Häuser verlassen. Viele von ihnen harrenseit Tagen in einem der über 100 Flüchtlingszentren aus. Und dasAusmaß der Naturkatstrophen ist in vielen anderen Städten und Dörfernweiterhin unklar. So berichtet Dirja von einem Dorf, in dem 500Häuser eingestürzt sind. Hier habe die Suche und Rettung der Menschenaber noch nicht begonnen. Denn vor allem im Norden - in der RegionDonggala - kommen Helfer aufgrund zerstörter Infrastruktur, fehlenderRäumgeräte und Benzinknappheit nur schleppend voran.Nach dem internationalen Hilfeersuchen der indonesischen Regierungwerden Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" deutscheHelfer in das Katastrophengebiet entsenden. So fliegt amMittwochmorgen ein Erkundungsteam von Malteser International in dieKrisenregion. Die Nothilfeteams anderer Bündnisorganisationen wartenauf eine offizielle Bestätigung der Regierung, bevor sie startenkönnen. "Die Entscheidung ob, und in welchem Ausmaß deutscheNothilfeexperten für die Soforthilfe in Indonesien benötigt werden,liegt in der Verantwortung der Regierung und wird zeitnah erwartet",erklärt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von 'AktionDeutschland Hilft'. "Neben den lokalen Helfern, die bereits seitFreitag im Einsatz sind, um den Menschen zu helfen, stehen auchdeutsche Experten aus unserem Bündnis bereit, um in die Krisenregionzu reisen", so Roßbach weiter. Der Arbeiter-Samariter-Bund und dieJohanniter haben Nothilfeteams, die durch dieWeltgesundheitsorganisation (WHO) für die internationale Soforthilfezertifiziert sind. Der Bundesverband deutscher Rettungshunde bereitetebenfalls die Unterstützung der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen derlokalen Kräfte durch Helfer aus Deutschland vor.Auch gibt es Maßnahmen für Hilfslieferungen nach Indonesien: "Esfehlen Medikamente und Verbandsstoffe, sauberes Wasser und es gibtkeinen Strom", sagt Dirk Angemeer, Bereichsleiter von action medeor."Wir packen seit heute für einen Bündnispartner von "AktionDeutschland Hilft" Emergency Health Kits. Auch für andere Partnerwerden Medikamente zusammengestellt." Ein Emergency Health Kitbeinhaltet lebenswichtige Medikamente und medizinisches Equipment fürdie Erstversorgung von Betroffenen nach Katastrophen.Gerne vermittelt "Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zurSituation auf der Insel Sulawesi. Bitte kontaktieren Sie diePressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Betroffenen inIndonesien auf:Stichwort "Erdbeben Tsunami Indonesien"IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell