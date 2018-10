Bonn (ots) - Nach den verheerenden Beben und dem Tsunami auf derindonesischen Insel Sulawesi herrschen weiterhin katastrophaleZustände. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft"berichten von großen Herausforderungen für die Nothelfer:Das CARE-Nothilfeteam versucht aktuell in die Region Donggaladurchzudringen, eines der am stärksten betroffenen und gleichzeitigam schwierigsten zu erreichenden Gebiete. Dort plant CARE bis zu70.000 Menschen mit Unterkünften, sauberem Trinkwasser undHygiene-CARE-Paketen zu unterstützen. "Momentan sind die Menschen ausder Region Donggala von der Außenwelt weitestgehend abgeschnitten.Unser Team versucht alle möglichen Transportwege zu nutzen, um soschnell wie möglich Hilfe leisten zu können", so Wolfgang Tyderle,CARE-Nothilfekoordinator, der mit dem Team vor Ort in direktemKontakt steht.World Vision berichtet, dass in den Regionen Palu und Sigichaotische Zustände vorherrschen, da weder Strom noch Benzin fürTransportmittel vorhanden sind. Zudem sind die Märkte und Geschäfteweiterhin geschlossen. Nahrungsmittel fehlen und auch die Versorgungder indonesischen Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser ist mehr alskritisch. Als Reaktion auf die unübersichtliche Lage vor Ort hatWorld Vision Notunterkünfte für die Menschen errichtet, in denen sienächtigen und kochen können. Von hier aus werden auch alle weiterenMaßnahmen der Bündnisorganisation koordiniert. Knapp 200 Haushaltewurden bereits durch die lokalen Helfer von World Vision mit Decken,Planen und Materialen für Unterkünfte versorgt.Die Hilfsorganisation ADRA hat mit einem lokalen Partner ebenfallserste Verteilungen in der Krisenregion gestartet. Aufgrund des großenHilfebedarfs wird morgen zudem ein internationales Nothilfeteam nachIndonesien reisen.Acht Hilfsorganisationen aus dem Bündnis "Aktion DeutschlandHilft" sind mit ihren internationalen Netzwerken und lokalen Partnernbereits seit dem Wochenende auf der Insel Sulawesi im Einsatz, umBetroffenen zu helfen. Zehn weitere Bündnisorganisationen könnenHilfe leisten, sobald der Bedarf klar ist. Sie stehen dazu in engemKontakt mit lokalen Partnern vor Ort. Darüber hinaus warten deutscheNothilfeteams, unter anderem vom Arbeiter-Samariter-Bund, denJohannitern und den Freunden der Erziehungskunst Rudolf-Steiners, aufdie Bestätigung der indonesischen Regierung, dass sie dieHilfsmaßnahmen unterstützen können.Gerne vermittelt "Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zurSituation auf der Insel Sulawesi. Bitte kontaktieren Sie diePressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Betroffenen inIndonesien auf:Stichwort "Erdbeben Tsunami Indonesien"IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell