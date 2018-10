Bonn (ots) -Über 1.500 Todesopfer, 2.500 Verletzte und mehr als 70.000Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten - Das sind die aktuellenZahlen der Vereinten Nationen, die die Folgen der Erdbebenserie unddes Tsunamis beschreiben, der vor einer Woche die indonesische InselSulawesi und seine Bewohner getroffen hat. "Die Zahlen werden auch inder kommenden Woche nach oben korrigiert werden müssen, dennweiterhin arbeiten sich täglich nationale und internationaleErkundungsteams mühsam durch die betroffenen Gebiete, um das gesamteAusmaß und den Hilfsbedarf einschätzen zu können", sagt ManuelaRoßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft".Die indonesische Regierung koordiniert die Rettungs- undHilfsmaßnahmen in enger Absprache mit internationalen Experten, unteranderem der Weltgesundheitsorganisation und den Vereinten Nationen.29 Länder und 88 internationale Hilfsorganisationen haben laut dernationalen Koordinierungsstelle "AHA Centre" Indonesien ihre Hilfeangeboten. Vor allem Unterstützungsangebote für die Suche und Bergungvon Betroffenen seien laut eines Berichtes der indonesischenRegierung eingegangen. Diese Maßnahmen sowie medizinische Hilfe seienaber durch lokale Kapazitäten gedeckt.Die Ergebnisse der internationalen Erkundungsteams, die zum Teilauch durch Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft"unterstützt werden, haben allerdings gezeigt, dass vor allem Zelte,frisches Trinkwasser bzw. entsprechende Aufbereitungsanlagen undStromgeneratoren benötigt werden. Die indonesische Regierung hat fürdiese Hilfsmaßnahmen auch um internationale Unterstützung gebeten.Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und arche noVa werden daher am 10.Oktober ein deutsches Team nach Sulawesi entsenden, um lokalePartnerorganisationen zum Thema Wasseraufbereitung und Latrinenbau zuschulen. "Die Einbindung und Stärkung der Bevölkerung vor Ort ist einGrundstandard unserer Hilfsmaßnahmen und wir kommen damit auch demWunsch der indonesischen Regierung nach, die Hilfe für diebetroffenen Menschen möglichst durch nationale Kräfte umzusetzen",erklärt Axel Schmidt, Nothilfekoordinator vom ASB.Gerne vermittelt "Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zurSituation auf der Insel Sulawesi. Bitte kontaktieren Sie diePressestelle unter 0228/242 92 222,0228/242 92 200 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de."Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Betroffenen inIndonesien auf:Stichwort "Erdbeben Tsunami Indonesien"IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an AktionDeutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222 / 0228/ 242 92 - 200Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell