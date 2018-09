Bonn (ots) -Nach den schweren Erdbeben und dem Tsunami auf der indonesischenInsel Sulawesi steigt die Zahl der Todesopfer laut der lokalenKatastrophenschutzbehörde auf 832. Unter Trümmern und Schlamm werdenweitere Opfer vermutet. Angesichts der immer deutlicher sichtbarenFolgen der Naturkatastrophen stellt das Bündnis deutscherHilfsorganisationen, "Aktion Deutschland Hilft", 100.000 Euro für dieSoforthilfe zur Verfügung."Die Menschen auf der Insel Sulawesi benötigen jetzt unsereUnterstützung: Lebensmittel, Trinkwasser, medizinische Versorgung undNotunterkünfte müssen für die vielen Kinder, Frauen und Männer bereitgestellt werden.", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstandvon 'Aktion Deutschland Hilft', "Unsere Hilfsorganisationen könnensofort über das Geld verfügen, damit sie ohne Verzögerung schnelleNothilfe leisten können. Angesichts der katastrophalen Ausmaße derErdbebenserie und des Tsunamis bitten wir auch die deutscheÖffentlichkeit um Spenden."Die Lage bleibt weiterhin unübersichtlich: Zugangswege sindzerstört oder verschüttet. Kommunikationsverbindungen bleibenweiterhin unterbrochen. Viele Gebiete sind daher vollkommen von derAußenwelt abgeschnitten. Radika Pinto, ein Mitarbeiter derBündnisorganisation World Vision, berichtet aus Palu: "Viele Häusersind zusammengebrochen oder schwer beschädigt. Die Menschen bauensich jetzt provisorische Unterkünfte und sind auf der Suche nachEssbarem. Da viele Wasserleitungen zerstört sind, ist auchTrinkwasser knapp." Hunderte Nachbeben erschüttern seit Freitag dieRegion. Die Menschen haben Angst und trauen sich nicht zurück in ihreHäuser. Verletzte müssen unter freiem Himmel versorgt werden, weilKrankenhäuser zerstört oder einsturzgefährdet sind.Viele Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft"waren bereits vor der aktuellen Erdbebenserie und dem Tsunami mitHilfsprojekten im Land tätig und können jetzt schnelle Soforthilfeleisten. ADRA, der Arbeiter-Samariter-Bund, Islamic Relief und WorldVision unterstützen zum Beispiel Bergungsarbeiten und Bedarfsanalysender lokalen Behörden. Ein Team aus dem lokalen Länderbüro desArbeiter-Samariter-Bundes startet morgen in die Katastrophenregion.World Vision hat bereits Nahrungsmittel verteilt und medizinischeHilfe geleistet. Weitere Hilfsorganisationen von "Aktion DeutschlandHilft" stehen im engen Kontakt mit ihren Netzwerkpartnern sowielokalen Hilfsorganisationen und prüfen weitere Hilfsmaßnahmen.Gerne vermittelt "Aktion Deutschland Hilft" Interviewpartner zurSituation auf der Insel Sulawesi. Bitte kontaktieren Sie diePressestelle unter 0228/242 92 222 oderpresse@aktion-deutschland-hilft.de"Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für die Betroffenen inIndonesien auf:Stichwort "Erdbeben Tsunami Indonesien"BAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden(10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an AktionDeutschland Hilft 9,83 EUR)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell